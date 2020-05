Johann Zarco à l’entraînement sur le circuit de Belmont sur Rance [vidéo]

Mercredi dernier sonnait donc la reprise pour pas mal de pilotes engagés en MotoGP. Ainsi, outre KTM sur le Red Bull Ring avec Pol Espargaro et Dani Pedrosa, l’ancien pilote du constructeur autrichien, Johann Zarco, était lui aussi en piste. Mais pas sur le circuit de Spielberg, comme vous pouvez l’imaginer.

C’est par le biais de ses réseaux sociaux, Twitter et Instagram en l’occurrence, que Johann Zarco a partagé son cheminement vers un retour à l’entraînement sur circuit asphalte. Pour l’occasion, notre tricolore a donc pris les commandes d’une Supermotard, en France. En effet, le pilote Avintia Racing a réalisé ses tours sur le circuit de Karting de Belmont sur Rance, privatisé pour l’occasion.

« C’est bon de reprendre de la vitesse !What a great day to restart training on tarmac! »