Johann Zarco s’élancera des stands au GP de Styrie

Déclaré responsable de son crash avec Franco Morbidelli au Grand Prix d’Autriche, Johann Zarco s’élancera depuis la voie des stands pour la course de Styrie.

La course du Grand Prix d’Autriche MotoGP disputée le 16 août a été marquée par un crash effrayant. Au 8e tour de l’épreuve, Johann Zarco s’est violemment accroché avec Franco Morbidelli avant le virage 3. Les motos des deux hommes ont été détruites, passant en perdition à grande vitesse entre Valentino Rossi et Maverick Vinales.

L’accident a par le suite fait polémique et de nombreuses déclarations s’en sont suivies. Nombreux ont été ceux à attaquer ou défendre Johann Zarco, qui dépassait Franco Morbidelli au moment du crash. Voyant la polémique enfler, la direction de course du MotoGP a décidé de prendre du temps pour juger l’action.

Les commissaires ont donc reçu les deux hommes impliqués dans le crash ce jeudi. L’occasion pour eux de s’expliquer sur ce violent accident. La direction de course a ensuite pris la décision de sanctionner Johann Zarco. Le pilote Français a été déclaré auteur d’un pilotage irresponsable. Il s’élancera donc de la voie des stands pour le Grand Prix de Styrie.

Il s’agit très certainement un coup dur pour le pilote Avintia, qui pensait d’abord ne pas être pénalisé. D’autant que le circuit du Red Bull Ring convient parfaitement à sa machine. Malgré un poignet abîmé, le Cannois avait des ambitions. Il devra donc sans doute les revoir à la baisse, à cause de cette sanction.

À peine déclarée, cette pénalité fait en tout cas jaser dans le paddock du MotoGP. Beaucoup comparent l’accident du GP d’Autriche à celui survenu en 2018 lors du Grand Prix d’Australie. Marc Marquez s’était en effet décalé sur Johann Zarco, faisant chuter le Français à très haute vitesse.

A major incident with Johann Zarco ended the #AustralianGP hopes of @marcmarquez93 early in what was the major talking point out of what was an action-packed day at Phillip Island. #MotoGP pic.twitter.com/1M8VJJh2tP

— 10 Motorsport (@10Motorsport) October 28, 2018