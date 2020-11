Kimi Räikkönen effaré par les budgets du karting

En tant que père d’un petit garçon, Robin, Kimi Räikkönen garde un oeil avisé sur la base du sport automobile, le karting. Une discipline dont il critique les coûts élevés.

Faire du sport automobile coûte plus cher que beaucoup d’autres sports, tout le monde le sait. Mais aujourd’hui, la note pour prendre le volant est beaucoup plus salée qu’il y a quelques années, selon Kimi Räikkönen. Le Finlandais, parmi les rares pilotes à avoir accédé à la Formule 1 sans financement majeur ou programme junior, dresse un constat sans équivoque.

« Le sport automobile a toujours été un sport très coûteux, même quand j’étais jeune, indique-t-il dans une interview pour SpeedWeek. Mais maintenant, j’entends dire que le karting professionnel est à peu près aussi cher que la Formule Renault il y a 20 ans, quand je conduisais dans cette catégorie. C’est fou ! »

‘Cela rend tout plus difficile en tant que jeune pilote pour se lancer en course automobile. De nos jours, les meilleurs écuries en formules de promotion reçoivent toutes le soutien des plus grands constructeurs. »