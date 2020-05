La dixième édition du Silk Way Rally annulée !

Cette année 2020 devait être riche en évènements festifs et en anniversaires. En foot, l’Euro devait fêter ses 60 ans. En Rallye-Raid, le Silk Way Rally allait célébrer son dixième anniversaire. Mais, à un peu plus d’un mois du départ, cette dixième édition a été annulée. Bien entendu, la raison de cette décision est la pandémie mondiale de COVID-19.

Silk Way Rally 2020, les dix ans tombent à l’eau.

Cette année, le Silk Way Rally, l’un des plus grands rallye-raids au monde, devait fêter ses 10 ans. Relancée en 2009, puis en 2016 après une pause de deux ans, l’épreuve s’est vite imposée comme un rendez-vous important de la saison. Utilisée par Peugeot ou Toyota comme cession d’entraînement pour le Dakar, l’épreuve russo-chinoise voyait les choses en grand pour sa dixième édition. Prévu pour se dérouler du 2 au 11 juillet, le Silk Way Rally était encore maintenu il y a quelques jours. Mais, finalement, la sentence est tombée : le rallye est annulé !

Pourtant, l’édition 2020 avait été réduite à un seul pays, la Russie. Mais au final, la décision a été prise d’annuler l’épreuve. Comme expliqué par Vladimir Chagin, directeur de l’épreuve, la décision est gouvernementale et se doit d’être respectée pour la santé de tous :

« Nous avons fait un travail remarquable, mais cette décision doit être acceptée et comprise. Nous avons une approche responsable et aujourd’hui, la santé est la priorité absolue ! La situation internationale est très sensible et nous devons composer avec des mesures de quarantaine dans la plupart des régions de Russie. Face à ces incertitudes, nous ne pouvons pas organiser le rallye. Dès, la semaine prochaine, nous allons tirer profit de cette annulation pour travailler avec enthousiasme sur l’organisation de la prochaine édition, qui sera, comme toujours, passionnante. »

Pour mémoire, voici le palmarès du Silk Way Rally depuis 2009 :

2009 : Carlos Sainz (Volkswagen Touareg)

2010 : Carlos Sainz (Volkswagen Touareg)

2011 : Krzysztof Hołowczyc (BMW X3)

2012 : Boris Gadasin (G-Force Proto)

2016 : Cyril Despres (Peugeot 2008 DKR)

2017 : Cyril Despres (Peugeot 3008 DKR)

2018 : Yazeed Al-Rahji (Mini All4Racing)

2019 : Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux)