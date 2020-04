La Formule 1 en difficulté, 4 écuries menacées

Nous savions qu’en cas de prolongement d’une période de confinement et de l’interruption du cycle normal des courses, plusieurs écuries de Formule 1 allaient souffrir. Et bien nous atteignons désormais la zone critique pour les équipes en question, si l’on se fie aux propos de Zak Brown. Car selon lui, quatre formations pourraient mettre la clé sous la porte si les bonnes décisions n’étaient pas prises au bon moment.

Formule 1 : agir vite et bien sinon…

Clairement, les hautes instances de la Formule 1 vont avoir à prendre de nouvelles mesures, très vite et très prochainement. Car des écuries commencent sérieusement à souffrir. Ainsi, comme Mclaren il y a quelques jours, c’est Williams qui vient de couper dans les salaires de son personnels. Et l’on imagine qu’une structure telle celle de Haas souffre également.

» Pourrais-je voir, à travers ce qui se passe en ce moment dans le monde si nous ne nous attaquons pas de manière très agressive à cette situation – deux équipes disparaître ? Oui, indique l’Américain. En fait, je pourrais voir quatre équipes disparaître si cela n’est pas géré correctement. Et puis, étant donné le temps qu’il faut pour remettre au niveau une équipe de F1, et compte tenu de la crise économique et sanitaire dans laquelle nous nous trouvons actuellement, penser qu’il y aurait des gens prêts pour reprendre ces équipes …Je ne pense pas que le timing pourrait être pire de ce point de vue. Je pense donc que la F1 est dans un état très fragile en ce moment », a déclaré Brown sur la BBC.

Oui, il y a urgence en F1…Une nouvelle réduction des budgets nécessaires pour courir devrait donc être votée dans les heures à venir. C’est, tout du moins, ce que l’on espère, pour le bien de la catégorie reine du sport automobile.