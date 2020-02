La Formule 1 prête à décaler le G.P de Chine 2020

Conséquence directe du Coronavirus, l’organisation du Grand-Prix de Chine de Formule 1 2020 est pour le moins menacée. Aussi, la Direction de l’organisation en question s’apprête à repousser l’échéance de cette épreuve, en attendant que la situation rentre dans l’ordre. Ainsi, Ross Brown s’est récemment exprimé à ce sujet pour Liberty Media, dans les colonnes d’ Autosport.

Grand-Prix de Chine de Formule 1 : entre la Russie et le Japon ?

« Je pense que s’il y a une probabilité que cela ne se produise pas en avril, cela sera reporté« , a déclaré Brawn dans une interview accordée à certains médias, dont Autosport. »Nous laisserons l’opportunité de voir si la course peut se dérouler plus tard dans l’année. La Chine est un marché enthousiaste et en croissance. Nous aimerions donc avoir une course en Chine. Nous ne ferions probablement pas cela [annuler le Grand-Prix] », a-t-il déclaré. « Nous allons juste essayer de trouver une fenêtre sur le moment où la course pourrait avoir lieu vers la fin de l’année. »

Initialement, le Grand-Prix de Formule 1 de Chine devait se dérouler le 19 avril prochain, juste après le Vietnam, afin de conserver une cohésion géographique voulue dans le cadre de la réduction des coûts. Néanmoins, avec les épreuves de Singapour, de Russie et du Japon en fin de championnat, une fenêtre pourrait se créer en cas de déplacement de la course de Shanghai.