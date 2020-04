La Formule 1 sauvée par l’Autriche et son Grand-Prix ?

C’est ce vers quoi nous nous orientons très probablement. En admettant que le Grand-Prix de France de Formule 1 soit annulé, ce qui parait inévitable. La saison 2020 débuterait donc sur le circuit du Red Bull Ring, en Autriche. En effet, dans quelques jours, cette nation permettra à une partie de son pays de sortir de la phase de confinement. Ce qui devrait permettre l’organisation d’un événement sportif au mois de juillet.

Red Bull Ring : 2 courses le même week-end ?

C’est entre le 3 et le 5 juillet prochains qu’aura lieu, en principe, le Grand-Prix d’Autriche de Formule 1. Ce qui marquerait très certainement le début de la saison 2020. Mais à cette occasion, d’après nos confrères d’ Auto Motor und Sport, deux courses seraient organisées le même week-end. L’idée étant pour les pouvoirs sportifs, d’assurer leurs arrières afin d’atteindre le nombre requis de courses, même dans le cas ou peu de pays seraient à même d’organiser leur épreuve.

Car l’enjeu est notamment financier, en partie en raison de droits TV qu’il serait crucial que les écuries puissent toucher, compte-tenu de la crise traversée actuellement. Aussi, le fait d’organiser deux courses le même week-end ne demanderait pas beaucoup d’organisation supplémentaire. Principe qui pourrait ensuite être renouvélé, par exemple à Silverstone, comme évoqué par le responsable du Grand-Prix de Grande Bretagne voilà quelques jours.

Formule 1 en Autriche : quel format ?

Reste à définir selon quel format. Les deux Grand-Prix auraient-ils lieu le dimanche ? Ou alors, les courses seraient elles dispatchées sur l’ensemble du week-end, avec une course 1 le samedi ? Qu’en serait-il des qualifications ? Une deuxième séance serait-elle organisée pour déterminer la grille de la course 2 ? Ou alors, est-ce que les résultats de la première course serait conservés pour établir cette seconde grille (inversée ?) ? Autant de questions auxquelles les organisateurs devront bientôt répondre.

La belle opération pour Verstappen ?

Côté sportif, évidemment, une telle chose serait particulièrement bien accueillie par l’écurie Red Bull. Courir à domicile à deux reprises le même week-end, sur la manche d’ouverture du championnat, serait déjà une excellente chose pour le géant de la boisson énergisante. Nous parlons de communication, de publicité, évidemment. Qui plus est, compte-tenu de la réussite insolente affichée par Max Verstappen sur ce tracé depuis deux ans, le Néerlandais aurait un gros coup à y jouer au niveau du championnat. D’autant qu’à l’inverse, Lewis Hamilton est généralement très en difficulté sur ce circuit. Peut-être le plus difficile de la saison pour lui…

Dans le clan Ferrari, Charles Leclerc constituerait aussi un énorme challenger, si l’on prend en référence sa prestation de l’année passée. Oui mais la Ferrari, en 2020, risque d’être en grande difficulté sur ce tracé atypique. Aussi, les possibilités de voir Verstappen quitter l’Autriche en tête du championnat du monde de Formule, avec une belle avance sur son (ou ses) plus dangereux poursuivant, serait assez importante. Définitivement un bon coup, oui…Reste à attendre l’officialisation de la chose, ce qui devrait arriver peu de temps après la fin du confinement autrichien.

