La Formule E, seule série de sport auto écoresponsable

La Formule E vient de voir sa certification ISO 20121 renouvelée. Cette dernière attestant de l’écoresponsabilité des évènements de la série électrique.

La Formule E reste la seule série de sport automobile propre. Du moins selon l’organisme d’accréditation SGS. Ce dernier vient en effet de renouveler la certification ISO (Organisation Internationale pour la Standardisation) 20121 au championnat de monoplaces électriques. Certifiant ainsi une organisation écoresponsable d’évènements.

Cette certification est délivrée suite à la volonté de la Formule E de se montrer à la pointe du développement durable des voitures électriques. Ceci grâce à un programme basé sur trois piliers: organiser des événements écoresponsables dont les E-Prix. Avoir un impact positif significatif dans chaque ville hôte. Puis enfin promouvoir au niveau mondial les voitures électriques et le rôle qu’elles joueront dans la lutte contre la pollution de l’air.

Action et prévention, la Formule E agit pour le développement durable

Pour ce faire, la Formule E donne d’abord l’exemple en recyclant les batteries des voitures utilisées pour les E-Prix. Avec l’appui de l’entreprise belge Umicore (une des seules entreprises au monde à proposer un recyclage complet des batteries au lithium ionique), ces derniers récupèrent et réutilisent les cellules issues des voitures de première génération.

L’organisation du championnat et Umicore travaillent d’ailleurs ensemble afin de trouver des solution pour recycler les batteries arrivées en fin de vie. A l’image de ce qui est déjà fait lors de chaque épreuve avec le revêtement utilisé pour la course. La série collabore en effet avec CSM Live, qui utilise un matériau sans PVC et entièrement recyclable. De quoi éviter près de 10 kilomètres de déchets à chaque évènement.

La Formule E met également le paquet depuis l’Allianz E-Village, où se retrouvent les spectateurs, afin d’éviter un maximum de déchets. Allianz et la série ont en effet commencé à fournir des porches d’eau réutilisables à Marrakech en janvier dernier. Ceci permettant d’éviter l’utilisation de 200 000 bouteilles en plastique de 300 ml à usage unique.

Mais en plus d’agir, la Formule E est également félicitée pour son action d’information. Cette dernière ayant mis en place des « recycling rangers » depuis la saison passée. Leur rôle étant d’informer les équipes, personnels et spectateurs quant aux méthodes de recyclage et d’élimination des déchets.

Rappelons que le prochain E-Prix se disputera samedi prochain au Chili. Paris accueillera pour sa part les monoplaces électriques le 18 avril prochain. Aux Invalides, comme depuis 2016.

