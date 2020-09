La grille de départ du G.P d’Italie de Formule 1 [2020]

Après des essais libres et une séance qualificative perturbée par des incidents divers et variés, liés à la recherche d’aspiration des pilotes, intéressons-nous à la grille de départ. Un Grand-Prix d’Italie de Formule 1 cuvée 2020 qui s’annonce palpitant, même si les Mercedes disposent de toutes les cartes pour dominer cette épreuve, encore. Néanmoins, derrière, les débats paraissent très ouvert, notamment dans le cadre de la lutte pour la dernière place sur le podium.

Le miracle n’aura donc pas eu lieu, concernant l’éventuelle perte de performance des Mercedes, après l’introduction d’une nouvelle réglementation. Résultats, les Mercedes partiront à nouveau en première ligne avec une course en vue, probablement sans concurrence. Mais derrière, a nature de la deuxième ligne laisse à penser qu’il y aura une belle bataille. Mclaren, Racing Point, Red Bull voire, Renault, la course sera intéressante à suivre entre ces équipes.

Néanmoins, il faudra sans doute surveiller les prochaines minutes car des pénalités pourraient tomber. Après la cacophonie engendrée par certains pilotes, lors de la qualification. Ocon, Raikkonen et Latifi vont d’ailleurs être écoutés par les commissaires. Voici donc la grille de départ, qui reste provisoire.

Monza, GP d’Italie 2020 : la grille

Hamilton pips team mate Bottas to pole by just 0.069s 😱

And Sainz equals his career-best position with P3!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/xWzuQ1qM3K

— Formula 1 (@F1) September 5, 2020