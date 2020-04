Le GP d’Espagne de Formule 1 1996 (Schumacher P1, Alesi P2) ce soir en streaming

Vous avez voté et le verdict est tombé ! Comme vient de l’annoncer le site officiel de la Formule 1, c’est le Grand-Prix d’Espagne 1996 de Formule 1 qui sera diffusé aujourd’hui, mercredi 15 avril 2020, en streaming. Une course parmi les plus excitantes de l’histoire de la catégorie reine, qui s’est soldée par le tout premier succès de Michael Schumacher en rouge…

Le spécialiste, Alesi, impuissant face à la maestria de Schumacher

Cette course-là, les fans de F1 s’en souviendront longtemps. Car c’est dans des conditions de piste pluvieuses que Michael Schumacher remportait le Grand-Prix d’Espagne de Formule 1 1996. Pourtant, en fin d’épreuve, un problème mécanique survenu sur son moteur Ferrari était apparu, le contraignant à réduire son rythme. Pourtant, au prix de trajectoires très différentes de celles de ses concurrents, l’Allemand s’imposait sur ce tracé de Barcelone, en Catalogne.

Sur le podium, l’autre héros du jour, Jean Alesi (Benetton Renault), pourtant habituellement plus à l’aise que ses rivaux sous la pluie, n’avait rien pu faire pour contrer celui que l’on allait bientôt surnommer « le baron rouge ». Jacques Villeneuve, troisième, complétait le podium au volant de sa Williams Renault.

Rendez-vous ce soir, à 20H00, heure Française, pour suivre le streaming sur la chaîne officielle de la F1. Pour vous inscrire, souscrire à un abonnement ou bénéficier d’une promotion éventuelle (la gratuité, pendant un mois, est parfois possible, regardez dans votre boite email), il suffit de vous rendre ici.

source