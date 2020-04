Le Grand-Prix de France de F1 officiellement reporté !

Nous en parlions il y a quelques minutes, la nouvelle est arrivée encore plus vite que prévu ! Et elle n’est pas bonne, pour les fans français de Formule 1. En effet, le Grand-Prix de France 2020 vient d’être officiellement reporté ! Mais il n’aura pas lieu cette année, malheureusement. Car le report à 2021 équivaut à une annulation, concernant la cuvée 2020. C’est donc l’Autriche qui se retrouve à son tour en pole position avec, cette-fois, une épreuve qui devrait avoir lieu. Espérons que le tracé du Castellet disposera rapidement d’une nouvelle date.

Voici le bref communiqué, publié il y a quelques minutes via les réseaux sociaux :

Nous avons le regret de vous annoncer que nous prenons acte de l’impossibilité de maintenir le Grand Prix de France 2020. Il faudra attendre 2021 pour vivre la #SummerRace, tous ensemble. Prenez soin de vous et de vos proches, on se revoit très vite.

We regret to inform you that we take note of the impossibility to maintain the 2020 Grand Prix de France. We will have to wait until next year to live the #SummerRace, all together. Take care of yourself and your loved ones, we’ll see you soon.https://t.co/TnW4khsZvN pic.twitter.com/wsXpcif5XW

— Grand Prix de France F1 (@GPFranceF1) April 27, 2020