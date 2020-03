Le Grand-Prix Moto des Amériques lui aussi en pointillés

C’était à prévoir. Et d’ailleurs, nous avions émis cette hypothèse, après l’annulation des deux premières manches du championnat du monde de MotoGP 2020. C’est donc, cette-fois, le Grand-Prix des Amériques qui est sous la menace d’un report. Car le COVID-19 se propage plus vite que prévu, chez l’Oncle Sam. Aussi, dans la commune d’Austin, plusieurs autres événements ont déjà été annulés. Et les autorités ne cachent pas leur inquiétude quant à la tenue du G.P…

GP Moto des Amériques : l’état d’urgence déployé à Austin

« Sur la base des recommandations de notre responsable de la santé publique et de notre directeur de la santé, nous devons déclarer la ville d’Austin en état d’urgence, et je viens d’émettre un ordre d’annulation du festival ‘South by Southwest », a déclaré Steve Adler, Maire de la ville d’Austin.

Voilà qui n’augure rien de bon, pour ce Grand-Prix des Amériques 2020. Toutefois, sur le modèle de ce qui se passe en Formule 1, avec l’épreuve de Bahrein, il est toujours possible d’organiser un événement à huis clos. C’est à dire sans spectateurs et -sans doute- avec des effectifs restreints dans les équipes et encadrements (journalistes, personnel du circuit, etc.). Voilà une voie qui, nous l’espérons, permettra à la première manche du championnat de MotoGP d’être sauvée. A défaut, c’est l’Argentine qui récupérerait le flambeau.