Le protégé et demi-frère de Rossi en MotoGP, chez Avintia

Raul Romero :

« La restructuration sportive et technique d’Esponsorama Racing se poursuit avec cette signature. Cette année, nous avons fait d’incroyables avancées avec Johann Zarco et Tito Rabat. Nous avons démontré que le travail payait. Nous nous devons également de remercier nos sponsors, à l’image de Ducati, Öhlins et Brembo. Nous sommes si fiers d’accueillir Luca Marini et le Sky Racing Team VR46, une des équipes références du Moto2™. Nous avons de grands espoirs. Nous voulons continuer d’occuper une place de choix au sein de ce Championnat. »