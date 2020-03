Le Tourist Trophy de l’île de Man (TT Isle of Man) annulé, mais pas notre test !

Mauvaise nouvelle pour celle qui est considérée comme la course la plus folle mais aussi, la plus dangereuse du monde. En effet, la célèbre TT Isle of Man (pour Tourist Trophy de l’ île de Man) a été annulée. Là encore, c’est le COVID-19 qui en est responsable. Rappelons que cette épreuve devait se dérouler début juin, cette année, sur l’île en question, propriété de l’Angleterre. Cette dernière est d’ailleurs localisée entre l’Angleterre et l’Irlande.

TT Isle of Man 2 : le test progresse

De plus, plusieurs jeux vidéo exploitant la licence TT Isle of Man sont sortis ces derniers temps. D’ailleurs, le second opus du titre développé par Kylotonn arrivera chez nous d’ici quelques heures. Aussi, nous vous proposerons un petit test de ce soft, qui tourne en ce moment même sur la Playstation 4 de l’un des membres de notre équipe. Une nouvelle fois, c’est donc le virtuel qui permettra aux fans de deux roues de participer à cette course mythique, cette année, en attendant la fin de l’épidémie du coronavirus.