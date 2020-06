Le TT Isle of Man passe lui aussi par la case virtuelle !

Nous savions déjà que le TT Isle of Man 2020, prévu du 6 au 12 juin prochains, n’aurait pas lieu. Mais désormais, nous savons aussi que l’événement en question sera remplacé par une épreuve virtuelle ! En effet, Nacon et Kylotonn, à l’origine des jeux vidéo sous licence officielle, viennent d’annoncer l’organisation d’une grande course dont le programme est partagé ci-dessous.

TT Ride on the Edge 2020, le TT Isle of Man numérique

Le TT Ride on the Edge 2020 est un événement en ligne qui se déroulera sur le jeu vidéo TT Isle Of Man – Ride On The Edge 2 entre le 13 et le 25 Juin 2020. Des pilotes professionnels et des joueurs pros participeront à cet événement selon plusieurs phases. Par ailleurs, une épreuve ouverte aux joueurs du monde entier permettra à l’heureux vainqueur de repartir avec un voyage pour 2 personnes sur le Tourist Trophy de l’île de Man 2021.

Voici les détails du déroulement de la compétition :

Du 13 au 17 juin, qualification ouverte sur le Circuit of Ireland pour sélectionner les 50 meilleurs joueurs

Du 20 au 22 juin, sélection des 10 meilleurs joueurs en réalisant un tour de l’île de Man

Le 25 juin, enfin, l’ultime bataille pour venir à bout du Senior TT, en enchaînant 6 tours de l’île de Man.

David Talmat, Directeur Marketing chez NACON, déclare : « Le Tourist Trophy est le point culminant de l’année pour de nombreux pilotes qui s’y préparent durant toute une saison. Et pour de nombreux fans c’est un rêve de pouvoir y assister un jour ! C’est une grande déception que la course ne puisse avoir lieu cette année, mais nous sommes ravis de mettre en place cette compétition sur TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 qui permettra à 2 personnes de vivre le Tourist Trophy de l’île de Man de plus près l’an prochain ! »

Vous trouverez par ailleurs toute l’actu des courses TT sur le site officiel.