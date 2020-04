Les 24H du Mans à huis clos et en fin d’année ? C’est envisagé

Si l’édition 2020 des 24H du Mans a déjà fait l’objet d’un premier report, un second décalage de date est actuellement envisagé, selon ce que la situation actuelle et future, en France, exigera. Par ailleurs, s’il s’agit du dernier recours pour que la compétition ait bien lieu cette année, alors la piste de huis clos ne sera pas écartée. C’est en tout cas ce qu’a déclaré le Président de l’ ACO, Pierre Fillon, #thinkingforward.

24H du Mans : « nous sommes professionnels »

« Il est certain que si, fin juillet, les autorités nous disent ‘impossible en septembre, mais 100% possible de le faire en octobre ou en novembre’, alors bien sûr, nous ferons cela. Ce ne seront pas les mêmes 24H que celles auxquelles nous sommes habitués, mais nous sommes professionnels et nous avons d’excellents pilotes. Nous avons couru à Spa dans la neige l’année dernière ! »

Au sujet du huis clos, Fillon poursuit :

« Oui, c’ est une option. En fait, à l’heure actuelle, personne ne sait ce qui se passera en septembre ! Il y a beaucoup de grands événements prévus en France avant cette date, comme le Tour de France et Roland Garros. La question est de savoir si nous pouvons organiser un événement réunissant plus de 100’000 personnes. Je n’ai pas la réponse à cette question. Si vous écoutez notre président, quelque chose est peut-être possible après la mi-juillet, mais si vous écoutez l’Allemagne, c’est rien avant la fin août ».

Une chose semble sûre, l’ACO semble décidée à faire en sorte que cette édition 2020 de la plus grande course d’endurance au monde ait bien lieu ! Enfin un message fort qui touchera les fans de sports mécaniques, sérieusement en manque de courses mais surtout, de certitudes…Même si, une épreuve telle que celle-ci, sans l’ombre d’un supporter dans les tribunes, aura vraiment une saveur…amer !