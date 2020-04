Les Grid-Girls toujours en vie, en MotoGP, malgré le bannissement de la Formule 1

Le sujet du bannissement des grid-girls du paysage des sports mécaniques reste très difficile à aborder. Mais quoiqu’il en soit, lorsque la décision d’une telle interdiction est prise par un comité composé exclusivement d’hommes, difficile d’adhérer. Car, en premier lieu, il serait de bon ton de connaître l’avis des principales intéressées. Pourtant, ces dernières n’ont jamais eu le droit de citer, en F1. Ne serait-ce pas là, que nous pourrions parler d’une forme de manque de mépris, de la gent masculine envers ces dames ?

Grid-Girls : c’est oui en MotoGP…mais non en Formule 1 !

Depuis maintenant quelques années, les grid-girls ont littéralement disparu des grilles de départ, en Formule 1. A l’exception du Grand-Prix de Monaco, l’Automobile Club de la Principauté ayant décidé de ne pas suivre la consigne. Pourtant, en MotoGP et dans quelques autres disciplines, les jeunes femmes, dont certaines sont professionnelles, continuent de poser fièrement à côté des pilotes, sur la grille. Alors, pourquoi une telle disparité entre deux séries que nous comparons souvent, du fait de leur statut « d’élite », dans leurs catégories respectives ?

Et bien cela tient tout simplement aux décisions des décideurs (et non des « décideuses », notez-le bien). En F1, c’est Liberty Media qui avait jugé comme « dégradant » leur rôle sur les Grand-Prix. Ce en dépit de protestations des concernées, notamment via les réseaux sociaux.

Au lieu d’interdire, pourquoi ne pas engager (aussi) des grid-boys ?

Alors, maintenant que nous sommes habitués à ne plus les apercevoir en Formule 1, pouvons-nous dire que cela nous manque ? Probablement que non. L’essence même de la F1 résidant dans les courses elles-mêmes et non dans les activités -quelles qu’elles soient- se déroulant juste avant ou après le lancement d’une séance ou d’un Grand-Prix. Cependant, dans une époque comme la notre, laissant en principe toute liberté aux femmes de disposer de leur corps, de leur visage ou de leur image, une telle décision pourrait presque être qualifiée de sexiste.

Sachant que si nous avions réellement oeuvré pour la parité, il aurait suffi d’engager des grid-boys à leurs côtés (ce qui s’est vu, notamment à Monaco), dans un esprit 50/50 sur les grilles. Mais qui sait, avec l’évolution des mentalités et la prise de pouvoir (très lente, il est vrai, dans les sports mécaniques) de ces dames, les grid-girls reviendront peut-être aux affaires, aussi en Formule 1…

Toujours est-il que leur statut (et leur présence) n’est visiblement pas menacé, pour le moment, sur les grilles de départ du championnat du monde de MotoGP. Une bonne ou une mauvaise chose ? Ce n’est pas à nous d’en juger…

Images : Monster Energy & Red Bull