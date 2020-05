Les horaires du Grand-Prix de Formule 1 d’Espagne virtuel 2020

Encore un Grand-Prix qui se passera depuis le salon respectif de chacun des pilotes de Formule 1 se prêtant au jeu ! Et malheureusement une fois encore, ils ne seront pas très nombreux. En comparaison de ce qui se produit sur d’autres séries comme l’Indycar, la Formule E ou la MotoGP. Trop élitistes, les pilotes de F1 ? Voici tout de même le programme du Grand-Prox d’Espagne virtuel, à suivre ce week-end.

Formule 1 virtuelle en Espagne : on prend les mêmes…

Malgré le manque flagrant de têtes d’affiche participant aux G.P virtuels (Hamilton, Vettel, Verstappen, Bottas ou encore, Ricciardo), cette épreuve catalane pourrait offrir un joli spectacle. En effet, depuis l’entrée en lice d’Alex Albon, Charles Leclerc -qui dominait avant l’arrivée du pilote Red Bull- a trouvé à qui parler sur les pistes virtuelles. D’ailleurs lors de la dernière manche, c’est le Thaïlandais qui s’est imposé, poussant même le Monégasque à la faute (pénalité et 3ème place après déclassement).

Alors forcément sur un circuit comme celui de Barcelone, nous nous attendons à pareille fête ! En espérant que le troisième larron, George Russell, trouve enfin « ce petit truc » qui lui fait encore défaut pour batailler avec ses camarades de jeu. Car, rappelons-le, le niveau des monoplaces est identique d’une écurie à l’autre, dans le jeu vidéo…

En plus de Russell, Leclerc et Albon, donc, l’inévitable (et poissard) Lando Norris sera également de la partie. De même que le pilote Williams Nicholas Latifi et le pilote Alfa Romeo Antonio Giovinazzi. Et en dehors du giron des pilotes de F1, des personnalités comme Sergio Aguero, Thibaut Courtois et Arthur Melo seront au programme.

Concernant les horaires, c’est à 19H00 qu’aura lieu la course diffusée en direct, comme toujours, sur le site officiel de la Formule 1, les réseaux sociaux et les canaux de vidéos et de streaming tels Youtube et Twitch. Rendez-vous, donc, dimanche 10 mai prochain.