Lewis Hamilton absent, la lutte pour le podium, en F1, est relancée !

Si Lewis Hamilton manquera logiquement à son équipe et à ses nombreuses et nombreux supporters, pour d’autres, il s ‘agira d’une occasion unique. Ainsi, la formule « quand le chat n’est pas là, les souris dansent« , va prendre tout son sens, le week-end prochain, dans le cadre du Grand-Prix de Sakhir de F1 2020. Et pour les équipes plus modestes, il y a une réelle opportunité à saisir.

F1 : le chat n’est pas là mais quelle souris va danser ?

Certes, Valtteri Bottas et Max Verstappen seront probablement les deux premiers sur le podium -quel que soit l’ordre- dimanche prochain, sauf ennui mécanique ou autre. En revanche, pour la troisième place, l’intérêt vient de s’accroître. Sur le papier, Alex Albon serait le mieux loti ainsi, peut-être, que le remplaçant de Lewis Hamilton (en fonction de son profil). Néanmoins, compte-tenu de la performance de Sergio Perez et des Mclaren le week-end dernier, il n’est pas illusoire de s’attendre à voir le Mexicain, le Britannique ou l’Espagnol sur la boite.

Bien sûr, nous serions aussi tentés de placer Pierre Gasly. Toutefois, sur un tracé aussi rapide que celui de Sakhir version « outer track », difficile de l’imaginer devant les écuries propulsées par Renault. Alors, nous miserions plutôt sur le losange, côté tricolore, avec Daniel Ricciardo voire, Esteban Ocon. Bon, citer la moitié des pilotes présents sur la grille, c’est bien beau, mais encore faut-il se mouiller un peu !

Alors, pour notre part, nous miserons sur Alex Albon et Daniel Ricciardo, derrière Max Verstappen avec une contre-performance et/ou un abandon de Valtteri Bottas. On ne pourra pas dire que nous ne prenons pas de risques…et vous, votre avis sur la question ?