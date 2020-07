Marc Marquez manquera la course d’Andalousie

Blessé après sa chute à Jerez, Marc Marquez ne participera pas au Grand Prix d’Andalousie (24-26 juillet) toujours à Jerez. Honda pourrait tout de même ne pas le remplacer.

Marc Marquez commence le championnat 2020 de MotoGP de la pire manière qui soit. Blessé à l’humérus lors de la première manche, l’Espagnol a été opéré. S’il devrait revenir rapidement à la compétition, il doit toutefois observer un certain temps de convalescence.

Le pilote Honda va donc manquer la deuxième manche du championnat, lors du Grand Prix d’Andalousie (à Jerez), ce week-end. Ce n’est peut-être pas tout, puisque des absences à Brno (7-9 août) ou en Autriche (14-16 août) sont aussi évoquées. Le Docteur Mir, spécialiste en traumatologie bien connu du monde de la moto, souhaite toutefois que Marquez « fasse son retour à Brno. Il s’agit d’une blessure d’une certaine importance et Jerez est exclu. Si le nerf n’est pas touché, nous pourrons stabiliser la fracture et Márquez pourra revenir plus tôt » a-t-il déclaré à Radio Catalunya.

Malgré tout, il est possible que le nerf radial de Marc Marquez ait été touché au cours du crash. Toujours selon le Docteur Mir, « cela pourrait signifier trois ou quatre semaines de plus » dans la convalescence du pilote Honda. Remporter le championnat semble donc compromis, en 2020.

L’équipe Repsol perd également son plus grand atout pour aller cherche des podiums, victoires et titres. D’autant que le second pilote de l’équipe, Alex Marquez, commence tout juste son apprentissage du MotoGP. Loin de la tête, le frère de Marc a conclu son premier Grand Prix au 12e rang. Il a fini sur ses roues, en évitant les erreurs, ce qui est déjà positif.

Pour remplacer Marc et aider Alex, Honda pourrait faire appel à Stefan Bradl, son pilote d’essais. Déjà vu sur la machine officielle, l’Allemand a notamment remplacé Jorge Lorenzo sur quatre Grands Prix l’an passé. On pense aussi à Takaaki Nakagami pour piloter la Honda officielle, ce qui ferait un joli coup de pub au pilote japonais. La piste Cal Crutchlow semble moins évidente, puisque l’Anglais s’est aussi blessé.

Mais selon des informations de Motorsport.com, Honda envisagerait simplement de ne pas remplacer l’Espagnol, du moins à Jerez. Il ne pourrait donc y avoir qu’une seule Honda en piste, comme l’an passé au Grand Prix d’Assen. Après la blessure de Jorge Lorenzo en Catalogne, le constructeur japonais avait en effet attendu une manche pour engager Stefan Bradl.

Comme le week-end passé, le Grand Prix d’Andalousie se tiendra sur le circuit de Jerez. L’épreuve se disputera du 24 au 26 juillet.

Sometimes things don't go as you expect but the most important thing is to get back up and move on. I hope you enjoyed the comeback! Now I'll have an operation to fix the fracture of my right humerus. I promise you all that I will come back as soon as possible and even stronger💪🏼 pic.twitter.com/5FCIamVZLx

— Marc Márquez (@marcmarquez93) July 19, 2020