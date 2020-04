Malheureusement pour les fans de Formule 1, Max Verstappen refuse toujours de rejoindre la compétition virtuelle, aux côtés des Charles Leclerc, Lando Norris et autre Antonio Giovinazzi. Néanmoins, le Néerlandais est très actif derrière un volant, avec pas mal de courses virtuelles à son actif, durant la période de confinement. Et l’intéressé va ajouter très prochainement une nouvelle corde à son arc.

Max Verstappen prêt à en découdre « ailleurs »

C’est aux commandes d’une Holden Commodore que Max Verstappen, va participer à une course de Supercars All-Stars eSeries. En effet, le Néerlandais a bénéficié d’une wild-card pour prendre le départ de la manche qui aura lieu ce mercredi 15 avril 2020 à 11H00 précise, heure de Paris. A ce titre, il affrontera les véritables pilotes engagés dans le championnat officiel :

« J’ai hâte de participer à la course. Ce sera un défi car ce n’est pas une voiture que j’ai énormément pilotée sur simulateur, mais elles sont assez sympa à regarder dans la vie. Nous courrons toujours avec les Supercars à Melbourne, ce sera donc intéressant de voir comment je vais me débrouiller face aux pilotes habituels. J’ai essayé la Supercar à quelques reprises dans iRacing, et c’est une voiture très difficile à bien piloter. J’ai hâte de piloter contre mon ami Shane, ou Pastor comme je l’appelle, car il se crashe souvent dans le jeu ! Nous pilotons beaucoup en ligne et j’espère que nous pourrons bien faire pour Red Bull, et ça devrait être sympa de piloter contre les autres pilotes aussi ».

