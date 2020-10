Mick Schumacher a piloté la Ferrari à Fiorano, ce mercredi

Mick Schumacher ainsi que plusieurs pilotes issus de la Ferrari Drivers Academy étaient à l’action, mercredi 30 octobre dernier. En effet, le fils du septuple champion du monde de Formule 1 de même que Callum Ilott et Robert Shwartzman ont eu l’opportunité de piloter la Ferrari de 2008 sur le circuit transalpin de Fiorano.

Schumacher, Ilott, Shwartzaman, titularisation en vue ?

Ce sont les trois pilotes les plus prometteurs de l’académie de Ferrari et ils animent le championnat de Formule 2 depuis le lancement de la saison 2020. Et à vrai dire, entre ces trois concurrents, la Scuderia a encore du mal à choisir. Aussi, Schumacher, Ilott et Shwartzman ont gagné un galop d’essai à Fiorano, ce mercredi. Car comme le règlement l’autorise, il est possible d’effectuer des tests hors quota, à condition d’utiliser une monoplace accusant au moins deux années d’âge.

Le but de cette manoeuvre était aussi et surtout de préparer ce beau monde à la prochaine étape, des essais en libres 1 ! Car Mick Schumacher prendra les commandes de l’Alfa Romeo au Nurburgring, tandis que Callum Ilott sera dans le baquet de la Haas, sur ce même Grand-Prix. Concernant le troisième larron, ce sera pour le Grand-Prix d’Abu Dhabi, toujours en EL1, dans un baquet dont l’identité restera à déterminer.

Concrètement, Schumacher pourrait signer chez Alfa Romeo en tant que titulaire l’an prochain, alors que Ilott est pressenti chez Haas. Mais il ne faut pas exclure un remplacement en cours d’année dans une de ces deux équipes. On pense notamment aux rapports tendus entre Grosjean et Haas, dont l’aventure va probablement s’achever très prochainement. Mais Giovinazzi comme Vettel ne sont pas dans des positions beaucoup plus confortables.

Dès lors, pourquoi ne pas envisager de tester ces jeunes cette saison encore, en vue de choisir pour 2021 ? 0 suivre…