Mick Schumacher pas en Formule 1 avant 2022

Mattia Binotto juge qu’il est trop tôt pour placer Mick Schumacher en Formule 1. Le directeur de la Scuderia Ferrari attend beaucoup de 2020 pour son protégé.

Ferrari ne placera pas Mick Schumacher en Formule 1 en 2021. Pour Mattia Binotto, il est en effet trop tôt pour voir le jeune allemand dans une Formule 1. Surtout avec les nouvelles réglementations à venir l’an prochain, ce qu’il a détaillé à Autosport:

Le directeur de la Scuderia ne dénigre pourtant pas le talent du jeune allemand. « Nous sommes très fiers qu’il fasse partir de la FDA (Ferrari Driver Academy, ndlr) » détaille-t-il, avant de continuer: Pas seulement car il est le fils de Michaël Schumacher, mais aussi car je pense qu’il est un bon pilote, il a vraiment très bien performé cette saison (…) et le but de la FDA est de trouver les futurs talents pour Ferrari, c’est pour cela qu’il fait partie de notre programme, car nous croyons en son talent. »

Pour 2020, Mattia Binotto en attend toutefois plus de Mick Schumacher. Après une première campagne de Formule 2 conclue au 12e rang du classement général, il s’agit en effet de progresser. Une condition importante avant de potentiellement rejoindre la catégorie reine:

« Si vous regardez les classements (de la F2) vous pouvez voir de nombreux pilotes expérimentés au sommet, mais il a eu une bonne saison par gagner en expérience. Et si on regarde le classement des rookies, il a fait de bonnes performances. Donc je pense que la saison prochaine sera clé pour lui, afin de comprendre combien il progresse. Nous attendons beaucoup de 2020, parce qu’il ne sera plus rookie et nous sommes sûrs qu’il peut faire un bon candidat à la F1 dans le futur. »

Rappelons que Mick Schumacher n’a scoré qu’une victoire l’an passé en Formule 2, lors de la course Sprint en Hongrie. Comme l’an passé, l’Allemand courra pour Prema Racing.

👊 2019's TOP TEN OVERTAKES 👊

🔟 Zhou's sweep around the outside

9️⃣ Schumacher keeping it stuck to the inside #F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/yDtt3f7GfK

— Formula 2 (@FIA_F2) December 23, 2019