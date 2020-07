Moto2 : Martin frappe d’entrée en qualifications

Jorge Martin réalise la première pole position de sa carrière en Moto2 au Grand Prix d’Espagne sur le circuit de Jerez. Jorge Navarro et Sam Lowes complètent la première ligne.

À l’issue des trois séances d’essais libres du vendredi et du samedi, les auteurs des 14 meilleurs chronos sont qualifiés directement pour la Q2. 16 pilotes se retrouvent donc à s’affronter en Q1, pour ravir l’une des quatre premières places qualificatives vers la Q2 de Moto2.

Parmi eux, Xavi Vierge est l’un des plus véloces. L’Espagnol, passé de Marc VDS à Petronas mène le premier run de cette Q1. Il devance un temps Fabio Di Giannantonio, Hafizh Syahrin et Joe Roberts.

Mais Di Giannantonio parvient à s’emparer du leadership, devant l’Espagnol, à cinq minutes du terme. Malgré de nombreuses tentatives, personne ne le bat. De même, le top4 n’est pas inquiété.

Di Giannantonio, Vierge, Syahrin et Roberts se qualifient donc. Grosse contre-performance en revanche de Tom Luthi. Prétendant au titre, le Suisse part 19e. Rappelons qu’il avait réalisé le meilleur chrono lors du test précédant le Grand Prix, mercredi.

Les quatre qualifiés rejoignent donc les 14 hommes de tête. En particulier Tetsuta Nagashima, leader du championnat après l’épreuve du Qatar en mars dernier. C’est toutefois du côté de Jorge Martin qu’il faut regarder, pour le haut du classement.

L’Espagnol du team KTM se place en effet très rapidement en tête, en 1’41 »384. Dans le même temps, Di Giannantonio chute et sa machine prend feu. Le sinistre est vite éteint, mais la qualification de l’Italien s’arrête ici. En espérant que la machine sera prête pour le départ de la course.

La séance se poursuit sans que personne ne parvienne à déloger Jorge Martin de la tête. Jorge Navarro et Sam Lowes s’approchent simplement du poleman. Ils sont respectivement distancés de 181 et 300 millièmes de seconde. Mais la hiérarchie pourrait changer lors de la course, à partir de 11h20 aujourd’hui.

