Moto3 : Arenas en patron au Qatar (course)

Albert Arenas s’impose au Grand Prix Moto3 du Qatar. Très solide, il devance John McPhee et Ai Ogura. Deniz Öncü termine 12e dans les points pour Tech3.

Parti 3e sur la grille de départ, Albert Arenas est devancé par Raul Fernandez et Tatsuki Suzuki, en pole position, pour ce premier départ de la saison 2020. 18 tours sont à couvrir sur le circuit de Losail, et le Japonais garde la tête à l’extinction des feux. Sur un gros rythme, il mène tout le premier tour en essayant déjà de casser les groupes. La longue ligne droite clôturant la première boucle ne lui est malheureusement pas favorable, et Suzuki passe 5e à l’entrée du tour 2.

Albert Arenas teste le leadership

Le bien connu jeu des aspirations commence alors déjà. Chaque ligne droite ou presque signifie une évolution profonde du classement. Ceci alors qu’un groupe d’une quinzaine de pilotes se détache, emmené par Arenas, qui s’échappe légèrement. Le rookie Deniz Öncü en fait partie, pilote pour l’équipe française Tech3.

Après plusieurs tours à mener, Albert Arenas est finalement rattrapé. Un groupe assez compact se forme, que Tatsuki Suzuki emmène. Il devance Raul Fernandez et Tony Arbolino. Albert Arenas descend au 5e rang, derrière Jaume Masia. Après 10 tours, la mi-course est à peine passée que les esprits commencent à s’échauffer.

Albert Arenas le comprend bien. Après quelques minutes à observer dans la roue de ses petits camarades, l’Espagnol reprend la tête et s’échappe de nouveau. Mais il est marqué par Tatsuki Suzuki, qui dépasse au virage 1 en le tassant. Un peu large, Arenas prend la 8e position, mais rien n’est fait. Avec encore quatre tours à disputer, ils sont plus d’une dizaine à jouer la victoire.

Dernier tour mouvementé

Mais c’est un nouveau leader, un Argentin, Gabriel Rodrigo, qui rentre dans le dernier tour en tête. A l’aspiration, Darryn Binder parvient néanmoins à chiper le leadership, mais chute suite à un contact avec Tony Arbolino. Dans ce chaos, Albert Arenas émerge en tête devant John McPhee et Gabriel Rodrigo.

On rentre alors dans les derniers virages. Arenas et McPhee poussent très fort, prenant quelques dixièmes d’avance. Tout semble se jouer entre eux deux. McPhee choisit de rester deuxième avant l’entrée dans la dernière ligne droite, mais malgré l’aspiration, il ne peut rien faire. Albert Arenas s’impose dans ce premier Grand Prix Moto3 de la saison 2020, devant l’Ecossais et Ai Ogura. Le Japonais termine 4e, mais profite d’une pénalité infligée à Jaume Masia, sorti trop large dans un virage, pour prendre le podium.

Le classement du Grand Prix Moto3 du Qatar

Avec la victoire dans cette première course de la saison, Albert Arenas prend donc la tête du championnat. On note la 12e place et Deniz Öncü, qui marque ses premiers points et les premiers pour Tech3 dans la catégorie. Voici le classement du Grand Prix du Qatar Moto3 2020 (des pénalités peuvent encore être appliquées).

Arenas McPhee Ogura Masia Suzuki Rodrigo Alcoba Salac Foggia Fernandez Garcia Öncü Lopez Toba Arbolino Migno Fenati Kunii Sasaki Yamanaka Tatay Nepa Pizzoli Rossi Dupasquier Pawi Kofler Vietti Geiger

You have to feel for @jaume_masia 🥺 Heartbreak as he was set to take a podium on his debut with the @Le0pardRacing team! 💥#Moto3| #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/j0jNMwwMoG — MotoGP™ (@MotoGP) March 8, 2020

(crédits photo – Twitter Albert Arenas)