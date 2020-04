MotoGP : Bagnaia remporte le 2e Stay At Home GP

Francesco Bagnaia remporte le deuxième Stay At Home GP de MotoGP, ce 12 avril sur le Red Bull Ring. L’Italien a livré une belle bataille virtuelle face à Maverick Vinales.

En cette période vierge de courses, le MotoGP fait ce qu’il peut pour faire patienter ses fans. A l’image de la Formule 1, DORNA (instance gérant le MotoGP) a décidé d’organiser une course virtuelle, grâce à son jeu vidéo officiel, MotoGP19.

Comme il y a deux semaines, plusieurs pilotes de MotoGP se sont « retrouvés » virtuellement pour disputer un Grand Prix en ligne, sur le jeu MotoGP 19. L’épreuve s’est tenue sur le Red Bull Ring, et a été remportée par Francesco Bagnaia.

Le Stay At Home GP, deuxième du nom après l’épreuve du Mugello disputée il y a deux semaines, a donc pris place le 12 avril. Au programme, une course de 10 tours sur le circuit du Red Bull Ring., dans laquelle s’affrontent 10 pilotes MotoGP. Après quelques minutes de qualification, Francesco Bagnaia signe la pole en 1’21’’509. Il devance Vinales, Alex puis Marc Marquez. Fabio Quartararo occupe le 5e rang, devant Pirro, Petrucci, Nakagami, Rabat et Valentino Rossi, dernier sur la grille.

L’Italien de Pramac est donc en tête au départ, mais c’est Takaaki Nakagami qui prend le holeshot, dans un envol complètement chaotique. Bagnaia récupère toutefois la tête dès le second freinage, suivi de près par Maverick Vinales. Fabio Quartararo maintient pour sa part sa place dans le top5.

En tête, la bagarre entre Vinales et Bagnaia fait rage, donnant un tour subitement sérieux à cette compétition. Les deux hommes s’échangent les positions, alors que derrière les frères Marquez sont également en bagarre. L’échange tourne toutefois rapidement à la faveur du cadet de la famille, de même pour Bagnaia qui parvient à se débarrasser de Vinales.

Cela ne dure pas, puisque Vinales se ressaisit et entreprend de rattraper son adversaire. Les deux hommes livrent un combat sans merci, encouragés par leurs adversaires. C’est finalement Bagnaia qui s’impose de quelques dixièmes devant Vinales. Alex Marquez termine 3e, devant son frère. Fabio Quartararo prend pour sa part la 5e place dans les derniers virages à Danilo Petrucci. Valentino Rossi conclut au 7e rang, devant Takaaki Nakagami, certainement recordman de chutes pour cette épreuve. Michele Pirro est 9e, Tito Rabat 10e.

Voila qui nous aura fait patienter un peu, toujours en attendant la fin du confinement. Un 3e GP virtuel sur le titre de Milestone Italie n’est pas à exclure dans les prochaines semaines. Si les mêmes règles que pour cette épreuve sont appliquées à la prochaine course, les pilotes ayant terminé dans le top5 devraient de nouveau être de la partie. Restez connectés sur Le Mag Sport Auto pour en savoir plus.

Retrouvez plus d’informations sur MotoGP20 ici

Nos hemos divertido en la segunda carrera virtual, hemos conseguido otro podio con la 3a posición! 🥉

We enjoyed in the second virtual race of the season, another podium getting the 3rd position!🎮#StayAtHomeGP pic.twitter.com/hk49H9bwMI

— Alex Márquez (@alexmarquez73) April 12, 2020