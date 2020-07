MotoGP : Cal Crutchlow forfait pour le Grand Prix d’Espagne

Cal Crutchlow ne participera pas au Grand Prix d’Espagne MotoGP. Suite à sa chute lors du warm-up, le Britannique vient d’être déclaré inapte à reprendre le guidon.

Le pilote Honda LCR suivra donc la course à la télé, peut-être en compagnie d’Alex Rins. On rappelle que l’Espagnol s’est fracturé l’épaule droite en fin de qualifications hier. Nous n’avons pas plus d’informations quant à l’état de santé de Cal Crutchlow, emmené à l’hôpital après son crash. Il s’était classé 6e à l’issue des qualifications, sur le circuit de Jerez.

