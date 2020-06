MotoGP : Danilo Petrucci et KTM, c’est en bonne voie !

Prié de faire valise et de fermer la porte -de Ducati- Danilo Petrucci se cherche un nouveau guidon. Cela tombe très bien car, selon toute vraisemblance, Pol Espargaro quittera KTM à l’issue de la saison en cours, pour rejoindre les rangs de Honda. Et bien le pilote transalpin vient de visiter l’usine de l’équipe autrichienne et de rencontrer les dirigeants. Et visiblement, cela s’est bien passé…

Danilo Petrucci s’est senti « apprécié » chez KTM

« Rien que l’accueil qu’ils nous ont réservé a valu le prix de la journée. Cela a été une rencontre très positive. Nous avons commencé à parler aux alentours de midi et jusqu’à 19h. Durant ces sept heures, il s’en est dit, des choses. Nous avons visité le département course à Munderfing et le premier adjectif qui me vient est : impressionnant. KTM est une entreprise incroyable, ils vendent 300’000 motos », a déclaré le manager de Petrucci dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.

« Quelques heures ont suffi pour qu’il se sente très apprécié. Ils ont beaucoup apprécié Danilo, qu’ils considèrent être un travailleur sérieux, quelqu’un qui a l’esprit d’équipe et qui sait gagner. Beirer et Leitner doivent à présent en rapporter à Stefan Pierer, qui était absent, mais il semble que nous soyons en bonne position », souligne le manager de Danilo Petrucci. « En tout cas, il n’y a pas d’urgence, ni de leur part, car ils doivent démêler la question Espargaró, ni de notre part. Mais ils voulaient nous connaître et je dirais que nous sommes partis du bon pied. »

Et dans le cas ou l’option KTM n’irait pas au bout, resterait alors à Danilo ,a possibilité de piloter chez Aprilia…

