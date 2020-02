MotoGP : Doublé Suzuki, Zarco proche du top10 (tests Qatar J1)

La première journée des tests MotoGP au Qatar, 22 février, a rendu son verdict. Et il est surprenant, puisque Suzuki fait le doublé et que Zarco montre les crocs.

Le bleu domine au Qatar en ce 22 février, première journée d’essais MotoGP pré-2020 sur le circuit de Losail. Le bleu, mais pas celui de Yamaha, car Suzuki réussit le bon coup de ce premier jour. En inscrivant ses deux machines en tête du classement général, au terme de la session.

Le bleu Suzuki, puis Yamaha, domine la première journée d’essais MotoGP au Qatar

En effet, Alex Rins a signé le meilleur temps sur le tracé de Losail, en 1’54’’472. Suivi tout proche, à seulement deux millièmes de seconde, par son équipier, Joan Mir. Après avoir passé la matinée sans chercher la performance, notamment à travailler sur les départs, l’équipe japonaise conclut donc une belle journée.

La concurrence est toutefois proche, surtout celle d’une autre machine bleue. Et cette fois, il s’agit bien d’une Yamaha, la #12 de Maverick Vinales en l’occurence. L’Espagnol ne rend en effet que 32 petits millièmes à la GSX-RR de Rins. Alors que derrière, les écarts sont un peu plus creusés.

Notamment du côté des autres montures de la firme aux diapasons. Morbidelli, Rossi et Quartararo concluant pour leur part 5e, 7e et 9e, à respectivement 238, 414 et 612 millièmes. Fin de série, par ailleurs, pour Quartararo, qui ne remportera pas tous les essais hivernaux.

Marquez revenu dans le coup, pas Honda

Toutes ces machines encerclent en tout cas Marc Marquez. Le champion en titre a travaillé avec une nouvelle prise à air aujourd’hui. Longtemps hors du top10 en première moitié de journée, il s’est refait en allant chercher un 1’54’’823. Un temps 361 millièmes moins vire que Rins, mais qui donne confiance.

Car les autres pilotes Honda se sont, encore, trouvés en difficulté. Takaaki Nakagami ne prenant que le 15e rang, loin devant Cal Crutchlow, 19e et Alex Marquez, 21e. Tous ces pilotes étant distancés d’au moins une seconde, deux pour le cadet des Marquez…

Ducati apporte des évolutions, Zarco brille sur sa GP19

Il en va de même pour… Ducati ! Sur un circuit pourtant favorable au moteur surpuissant de la Desmocedici, Danilo Petrucci n’a porté la firme de Bologne qu’en 4e position du classement, à près de deux dixièmes. Devançant de loin son équipier Andrea Dovizioso, 11e à plus de huit dixièmes.

Ducati concentrant toutefois ses forces sur un système à l’image du DAS de Mercedes en Formule 1. Permettant d’abaisser la machine en ligne droite. La vitesse de pointe est en tout cas toujours présente, dans le moteur italien. Puisque Jack Miller se targue de la meilleure performance de ce côté, à 351,7 km/h.

En revanche pour les Italiens, la bonne surprise vient de Johann Zarco. En difficulté ce matin, le tricolore a eu du mal à faire évoluer son chrono. Au point de faire naître des doutes dans l’esprit de certains observateurs… qui se sont rapidement tus.

Au milieu de l’après-midi, le natif de Cannes a en effet effectué un run sensationnel. Gagnant près d’une seconde, il est remonté s’installer parmi les meilleurs, tout proche du top10. Puisque « seuls » un peu moins de neuf dixièmes le séparent de la tête. Un bilan très positif, sur un tour du moins. A l’image du premier test, à Sepang, Zarco progresse rapidement sur sa Ducati-Avintia.

Le classement de la première journée d’essais MotoGP à Losail

A voir maintenant si cela perdurera dans les jours à venir. Car les tests de Losail reprendront à partir de 11 heures (en France) demain, au Qatar. De même le lundi 24. Plusieurs points seront faits à mi-journée et à la fin de cette dernière sur Le Mag Sport Auto, restez donc connectés. En attendant, voici le classement du jour.