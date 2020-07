MotoGP : Dovizioso parle année sabbatique, une brèche pour Zarco ?

Décidément, Ducati ne semble pas vouloir faire en sorte que sa situation ne s’améliore avec Andrea Dovizioso. A moins que le problème ne vienne de l’Italien. Quoique les deux parties soient sans doute responsables des tensions, plus ou moins à parts égales. Aussi, le transalpin envisage désormais de prendre une année sabbatique. Et évidemment, on y voit une ouverture pour Johann Zarco.

Johann Zarco en pole position ?

Si la promotion de Jack Miller en lieu et place de Danilo Petrucci (en 2021) était finalement logique, pour Johann Zarco, il y a encore un beau coup à jouer. Chez Pramac, tout d’abord, qui dispose de la même moto que le Team Factory. Mais au sein de la formation officielle également, il y a matière à rêver de quelque chose. Car entre Dovizioso et son équipe, les choses ne vont pas bien. Si bien que le manager de l’intéressé à évoquer dans une entretien publié sur le site officiel de la MotoGP, la perspective d’une année sabbatique. Voici l’extrait de cette interview :

À défaut de Ducati, quelles options reste-t-il pour Andrea ?

« Andrea veut un programme intéressant et des conditions correctes pour travailler. Sinon, il n’acceptera pas l’offre. Il attendra jusqu’à qu’une offre intéressante se présente à lui. »

Est-ce que ça signifie qu’il pourrait se retrouver sans équipe l’année prochaine ?

« Ça se pourrait. »

Est-ce une option que vous considérez ?

« Oui, oui. »