MotoGP : Ducati champion du monde des constructeurs, après 13 ans « sans » !

Si la performance est restée relativement confidentielle à l’issue du Grand-Prix du Portugal, Ducati a pourtant réussi quelque chose d’encourageant, à Portimao. En effet, le constructeur italien s’est adjugé le titre des constructeurs, ce dimanche 22 novembre 2020, une première depuis 2007.

Ducati sur le toit du monde, 13 ans plus tard !

Sur le papier, Ducati a de quoi avoir des regrets, cette année. Entre les performances irrégulières de ses motos officielles et les quelques occasions manquées avec Miller, Zarco et Bagnaia, le constructeur transalpin n’a pas pleinement profité de cette saison totalement débridée. Pourtant, au bout du chemin, le titre de champion du monde des constructeurs est tombé dans son escarcelle. Notamment grâce à Jack Miller et sa superbe deuxième place, acquise de haute lutte au Portugal.

Et puis, Andrea Dovizioso, vainqueur sur le Red Bull Ring et toujours très fort en course, Pecco Bagnaia, éteint en fin de saison mais performant lors des premiers Grand-Prix, Danilo Petrucci, superbe premier sur le circuit mouillé du Mans et Johann Zarco auteur d’un beau podium en République Tchèque; ont tous contribué au succès de la firme italienne.

De quoi lancer, peut-être, une nouvelle ère, avec un renouvellement des pilotes de son Team officiel et des écuries satellites. Ainsi, l’année prochaine, entre le jeune -et prometteur- duo Miller-Bagnaia et la montée de Johann Zarco chez Pramac -avec la Ducati officielle et à jour- des victoires pourraient tomber. En revanche, concernant une éventuelle bataille pour le titre pilotes, cela semble un peu tôt.

Car avec les Suzuki de Mir et Rins, les Yamaha officielles de Quartararo et Vinalès, la Honda de Marc Marquez ou encore, la Yamaha Petronas de Morbidelli, le championnat s’annonce relevé. Tout dépendra de la capacité de Ducati à produire une machine performante et surtout, plus constante que cette année. Attention, aussi, à la fiabilité. Mais quoiqu’il en soit, Dovizioso devrait manquer à la firme italienne, lui qui ne sera plus pilote Ducati en 2021…