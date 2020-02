MotoGP : Johann Zarco fait les louanges de Quartararo

A celles et ceux qui imaginaient des relations tendues entre Johann Zarco et Fabio Quartararo, cette tranche d’interview passée chez nos confères de Marca devrait les en dissuader. Lieux, le pilote Avintia profite de cette interview pour faire les louanges de son compatriote. Sachant que les deux hommes ont vécu une situation très similaire en débutant leurs carrières respectives au guidon d’une Yamaha satellite.

Johann Zarco se réjouit…pour les Français !

Relayée par le site officiel de la MotoGP, cette interview de Johann Zarco par nos confrères espagnols confirment toute l’admiration dont fait preuve le tricolore, à l’égard du petit nouveau, Fabio Quartararo. D’ailleurs, il semble prêt à considérer le pilote Yamaha Petronas comme plus brillant que lui, à ses débuts : « C’est différent… Fabio a été brillant pour ses débuts, voire plus que moi« , explique-t-il. « Et peut-être qu’il arrive au moment où Valentino raccrochera le cuir. C’était le meilleur moment possible pour lui. Qui sait, si j’avais fait pareil à l’heure actuelle, il en serait de même. Mais ce sont des décisions distinctes, c’est la vie. En tout cas, c’est ultra positif pour Fabio. Si nous pouvons avoir deux pilotes au top, ça réjouira les Français. »

Et il est vrai que, si Johann Zarco avait déjà réalisé un début de carrière tonitruant, replaçant régulièrement le drapeau tricolore en tête de la grille de départ et sur les podiums, Fabio Quartararo avait fait encore mieux, avec d’avantage de réalisations. Mais la comparaison n’est possible que sur une seule saison et dans des conditions, malgré tout, différentes. Quoiqu’il en soit, comme le suggère Johann, le public tricolore devrait vivre des heures réjouissantes avec deux représentants bien placés cette année…