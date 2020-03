MotoGP : Jorge Lorenzo revient en G.P, en Catalogne !

Celle-ci, nous ne nous y attendions pas ! Jorge Lorenzo, supposé retraité en MotoGP, va finalement reprendre du service ! En effet, le pilote espagnol bénéficiera d’une wild-card à l’occasion du Grand-Prix de Catalogne, cette année ! Il retrouvera ainsi le guidon de la Yamaha officielle, aux côtés de Maverick Vinalès et Valentino Rossi.

Jorge Lorenzo : une wild-car…et puis ?

C’est l’ex-pilote Honda en personne qui a annoncé la nouvelle ! Chose rare, Yamaha engagera donc un pilote via une wild-card, dans le championnat du monde de MotoGP. « Après quelques semaines à y réfléchir, j’ai décidé hier de participer au GP de Catalogne. Je suis vraiment impatient et j’espère tous vous voir là-bas ». Evidemment, cette annonce ouvre une nouvelle porte à l’Espagnol, dont un retour dans la catégorie reine, à temps plein, ne peut plus être écarté.

Pourtant, entre la prolongation de Maverick Vinalès et la signature de Fabio Quartararo pour 2021, il n’y a plus de place chez Yamaha. Reste l’option du team Petronas, susceptible d’accueillir aussi Valentino Rossi au-delà de la saison 2020. Mais l’on imagine que tout cela dépendra aussi de la prestation de Jorge en Catalogne. De quoi, peut-être, conclure sa carrière sur une meilleure note que celle laissée chez Honda.