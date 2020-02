MotoGP : Sepang jour 2, Miller en tête à mi-séance, Zarco sous les 2 minutes

A mi-session du deuxième jour des tests hivernaux MotoGP de Sepang, Jack Miller figure actuellement en tête. Johann Zarco progresse encore, sur la Ducati.

Ducati se montre en ce 8 février, deuxième jour des essais hivernaux pré-saison 2020, à Sepang. Alors que la journée bascule dans sa deuxième moitié, Jack Miller mène en effet le peloton. 5e hier, l’Australien tient pour le moment le meilleur tour des essais avec un 1’58’’641.

Il est toutefois suivi à 90 millièmes par l’Espagnol Joan Mir, sur Suzuki. Les deux hommes étant marqués par Franco Morbidelli. Relégué hors du top10, l’équipier de Fabio Quartararo s’est en effet rapproché à moins de deux dixièmes de la tête juste avant 7 heures.

Quartararo prend son temps, grosse amélioration pour Zarco

Fabio Quartararo a également amélioré son meilleur temps de la journée. Le futur pilote officiel Yamaha pointe 9e, à mi-séance. Son meilleur temps étant un 1’59’’157. Bien loin des leaders actuels, mais aussi de son meilleur chrono d’hier (1’58 »945). Le Niçois a donc de la marge.

Un élément que l’on retrouve également chez Johann Zarco. Au mieux en 2’00’’464 hier, le nouveau pilote Avintia a gratté six dixièmes en quelques heures. Pour établir un meilleur temps personnel en 1’59’’825. S’il ne gagne qu’une place au classement, passant de 19e à 18e, il ne rend plus que 1’1 seconde à la tête. Le peloton est très serré et chaque amélioration peut faire grappiller plusieurs positions.

Marc Marquez tient le choc

En parlant d’amélioration, Marc Marquez en a également réussi une bien intéressante. Lui aussi a effectivement gagné près de six dixièmes sur son meilleur tour d’hier. Malgré une épaule droite toujours endolorie suite à son opération lors de l’intersaison, le champion du monde en titre est actuellement sixième. Avec un meilleur tour en 1’59’’097. Ce qui le place loin devant les autres machines 2020 de Honda, son frère et Crutchlow tenant les 15e et 16e rangs.

L’Espagnol devance également les Yamaha officielles de Maverick Vinales et Valentino Rossi de très peu. Ces dernières semblant par ailleurs toujours souffrir en vitesse de pointe. L’Espagnol et l’Italien se classant respectivement 8e et 15e des meilleures vitesses. Un classement dominé, sans surprise, par quatre Ducati, dont celle de Rabat, 3e.

A noter enfin la 20e place de Sylvain Guintoli, engagé comme pilote test pour Suzuki. Le tricolore évolue actuellement à 1’6 seconde des leaders. Sans chercher la performance, lui qui n’est pas là pour ça, il figure tout de même devant Takaaki Nakagami ou Esteve Rabat. Une prestation plus qu’honorable.

Le classement à mi-séance des essais MotoGP de Sepang

Le deuxième jour des tests de Sepang prendra fin à 11 heures, en France. Nous ne manquerons pas de revenir sur cette journée. Restez connectés sur Le Mag Sport Auto. Les classements sont bien évidemment évolutifs. Mais voici en tout cas celui à mi-séance de cette deuxième journée.