MotoGP – la course : Dovizioso vainqueur d’un GP chaotique, qui n’a pas souri aux Français

MotoGP, Autriche, résumé du GP – Victoire d’Andrea Dovizioso en Autriche et double podium Ducati, grâce à Jack Miller. Suzuki prend la seconde place grâce à Mir. Une manche marquée par le terrible crash entre Zarco et Morbidelli et l’accrochage entre les KTM d’Espargaro et Oliveira.

Nous y voilà ! Alors que les qualifications du Grand-Prix d’Autriche de MotoGP ont consacré un troisième poleman cette année, la course du Red Bull Ring s’annonce intense, sous un soleil de plomb. Et si les Yamaha sont bien placées sur la grille, ce sont plutôt les Ducati et les KTM qui sont favorites.

MotoGP, Spielberg : le départ

14H00, c’est l’heure du départ à Spielberg ! Le poleman s’élance moins bien que Miller, qui prend la tête ! Alors que Quartararo se laisse enfermer au premier freinage, il perd plusieurs places. Mauvais départ pour Johann Zarco également, qui a perdu trois places, il est 12ème. Dovizioso est deuxième, devant Pol, Mir, Vinalès, Rins, Morbidelli, Quartararo, Rossi et Oliveira. Johann gagne une place en passant Nakagami, il est 11ème, dans le second tour. Fabio passe son coéquipier.

Puis le no5 passe dixième, après une erreur de Rins. Quartararo est P6. Alors qu’Espargaro recolle aux deux Ducati, avec Mir et Vinalès dans sa roue. Pour sa part, Dovi est pressant sur le leader, Jack Miller. Belle remontée de Binder, 12e et meilleur tour en course. Vinalès se loupe face à Mir, il perd une place. Tandis que Rins repasse Zarco. Pol passe Dovizioso. Mais l’Italien reprend sa place quelques virages plus loin. Johann reprend le meilleur sur Rins.

Enorme crash entre Morbidelli et Zarco !

Rossi déborde Morbidelli. De son côté, Andrea dégringole au classement, il est 4ème. Tandis qu’Oliveira passe Vinalès et Fabio. Quartararo au ralenti ! Pol prend la tête ! Il est suivi de Miller, Mir, Dovizioso, Oliveira, Vinalès. Dovizioso se bat et prend le meilleur sur Miller. Il veut gagner et ne souhaite pas laisser partir la KTM. Zarco passe Morbidelli. Mais chute ! Morbidelli s’est crashé après un contact avec Johann. Drapeau rouge. Quel accident ! Le pilote Petronas est évacué mais il marche. Tous les pilotes sont dans leur stand.

La pit-lane sera réouverte à 14H28. Les pilotes impliqués dans l’accident ne seront pas au départ. Pol est donc désormais en pole devant Dovi et Miller. Fabio est dernier mais il retrouve quelques chances de marquer des points. La KTM prend un bon départ mais Miller fait l’intérieur avant de partir au large au freinage. Rins passe 4e en débordant son coéquipier. Fabio est P16, Vinalès 18e ! Miller est en tête. Suivent dans l’ordre, Pol, Dovi, Rins, Mir, Oliveira, Rossi et Binder. Quartararo 13ème. Il y aura des points !

Binder passe en force sur Rossi mais Valentino récupère sa place. Attaque du leader de Ducati, qui prend le meilleur sur la KTM. Pendant ce temps, Jack s’échappe. Binder a finalement repassé The Doctor mais aussi, Nakagami. Fabio P12, après un dépassement sur Petrucci…qui le reprend ! Devant, Rins passe Pol, qui commet des erreurs, à nouveau. Il reprend tout de même son bien au prix d’un énorme freinage. Voilà qui permet à Oliveira de recoller. Et Binder se rapproche de ce groupe.

Un tour plus tard, la Suzuki se défait encore de la KTM. Rins est troisième. Deuxième erreur pour Espargaro et Mir en profite mais se fait repasser. Alex Rins est dans un grand jour, il enchaîne les meilleurs tours et revient sur les Ducati. Les machines italiennes ne semblent plus aussi dominatrices que par le passé. Chute de Pol ! Et accrochage avec Oliveira !! Aie, aie, aie, sur le Red Bull Ring en plus…En tête, Dovi passe Miller. Quartararo est 11ème. Puis Rins attaque Miller et prend la seconde place.

Chute de Rins, qui était en tête !

Il talonne maintenant le leader. Chute de Rins !! Il venait de prendre la tête…C’est donc Mir qui reprend le flambeau pour Suzuki, il est troisième et proche des Ducati. Et, incroyable, le vainqueur du GP de République Tchèque est revenu au 4ème rang. Quelle remontée ! Nous sommes à 9 tours du but. Rossi est cinquième et meilleure Yamaha, devant Nakagami, Petrucci, Crutchlow et Quartararo, désormais P9. Puis P8, après une erreur de Cal.

Toujours aux commandes, Andrea est encore menacé par Miller et Mir. Mais à 5 tours du but, l’Italien accélère et créé un petit écart. De son côté, Vinalès est 11ème. Et Mir passe Miller dans le dernier tour ! Il prive Ducati du doublé. Dovi s’impose donc devant Mir, Miller, Binder, Rossi, Nakagami, Petrucci et Quartarararo.