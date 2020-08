MotoGP : La grille de départ… sans Johann Zarco, en Styrie

Pol Espargaro emmène les pilotes sur la grille de départ en Styrie MotoGP, 900e épreuve de la catégorie reine. Loin de la grille, Johann Zarco part depuis les stands, malgré un 3e temps en qualifications.

Pol Espargaro aura dû attendre 108 qualifications en MotoGP pour signer sa première pole position. L’Espagnol n’a pas tremblé en Q2, au moment de réaliser son tour le plus rapide. Avec un 1’32’580, il a été le plus rapide hier. Et son rythme de course, vu lors des essais, fait de lui l’un des favoris à la victoire de la 900e course de l’histoire de la catégorie reine.

Derrière lui, Takaaki Nakagami aurait pu l’inquiéter sur sa dernière tentative. Malheureusement, il est allé trop large et a vu son tour annulé. Il échoue donc pour 22 millièmes derrière le pilot KTM. Joan Mir, très en forme lors des essais libres 3, complète la première ligne.

Quartararo, 9e, doit prendre un bon départ

Jack Miller ouvre la deuxième ligne, devant Maverick Vinales. Le poleman du week-end passé n’a rien pu faire hier. Il se classe toutefois loin devant ses adversaires direct au championnat. Rins, 6e et Oliveira, 7e, devancent en effet Andrea Dovizioso et Fabio Quartararo. Le tricolore, victime de nombreux problèmes de freins, est 9e.

Les 4e et 5e lignes sont très intéressantes. Franco Morbidelli, Danilo Petrucci et Iker Lecuona occupent cette première. La seconde comprend Brad Binder, vainqueur à Brno, et Valentino Rossi. Michele Pirro, remplaçant de Francesco Bagnaia, est juste derrière eux.

Les Honda d’Alex Marquez et Cal Crutchlow, puis Bradley Smith et Aleix Espargaro suivent. Stefan Bradl et Tito Rabat complètent enfin la grille de départ.

Mais où est Johann Zarco?

Si vous n’avez pas suivi l’actualité du week-end, vous vous demandez sans doute où est Johann Zarco. Eh bien le pilote Avintia s’élancera de la voie des stands aujourd’hui. Il a été pénalisé suite à son crash avec Franco Morbidelli lors du Grand Prix d’Autriche.

Bien qu’au courant de cette pénalité, Zarco a tout de même tenu à disputer les qualifications. Malgré un poignet fraîchement opéré et une absence vendredi puis lors des essais libres 4, le tricolore a tout simplement réalisé le 3e temps. Passé par la Q1, il a ensuite réussi un chrono à seulement cinq centièmes de la pole position. Le tricolore était satisfait de ses performances, au micro de Canal+.

« C’est magique, j’ai pas trop de mots, je suis vraiment content. C’est la meilleure des choses que je pouvais souhaiter. Je ne pensais même pas à une première ligne sur le sec, mais aujourd’hui j’ai appris beaucoup de choses. »

La course du Grand Prix de Styrie démarrera à 14 heures, sur le Red Bull Ring. L’épreuve est à suivre sur Canal+, mais aussi en clair grâce à C8. Notez aussi que la pluie pourrait s’en mêler…

La grille de départ du Grand Prix MotoGP de Styrie

P.Espargaro Nakagami Mir Miller Vinales Rins Oliveira Dovizioso Quartararo Morbidelli Petrucci Lecuona Binder Rossi Pirro A.Marquez Crutchlow Smith A.Espargaro Bradl Rabat Zarco (de la voie des stands)