MotoGP – la qualif : Quartararo P2 devant Rossi, Zarco 6ème

MotoGP, Montmélo, qualification – Fabio Quartararo a finalement échoué dans sa quête de pole position, battu par Franco Morbidelli. Le tricolore partira toutefois deuxième, devant Valentino Rossi, en première ligne. Johann Zarco s’en sort bien avec le 6ème temps.

MotoGP, Catalogne, les qualifiés pour la Q2

Avant de se lancer dans la Q1 du Grand-prix de Catalogne de MotoGP, les pilotes recalés à l’issue des libres 3 s’expliquent pour obtenir les deux billets restant pour la Q2. Difficile moment pour Ducati puisque Miller, Dovizioso et Bagnaia sont dans cette Q1. Autres gros calibres à suivre, A Espargaro, Nakagami, Rins et Crutchlow. Les places vont être chères. Et ce sont finalement Jack Miller et Nakagami qui se qualifient. Terrible pour Dovizioso, pourtant leader du championnat.

Pushing the limits of gravity 🤯 Who’s your pick for the race win tomorrow?! 🤔#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/JGIAPiBRi1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 26, 2020

Montmélo, la Q2

Les douze pilotes sélectionnés, la Q2 peut débuter, en Catalogne. Rappelons, avant d’entrer dans le vif du sujet, que Valentino Rossi vient de signer pour l’année prochaine, avec le Team Petronas. Morbidelli signe d’emblée un gros chrono, battu par Rossi, mais Vinalès fait beaucoup mieux, alors que Quartararo se loupe. Retour aux commandes de Franco, avec la Yamaha Petronas. Pendant qu’Oliveira se retrouve au sol…Zarco est sixième. Mais dans un autre tour, il est en tête sur le premier secteur. Miller est également très véloce. Et P2 pour Johann !! Immédiatement battu par Miller ! Alors que Pol prend la 5ème place provisoire.

Pour l’heure, Morbidelli mène devant Miller, Zarco, Vinalès, Pol, Rossi, Mir, Binder, Petrucci, Nakagami, Oliveira, Quartararo. Mais Fabio a repris la piste et sur la ligne, il réalise le 2e temps ! Derrière son coéquipier. Restent trois grosses minutes. Fabio en pole provisoire ! Rossi 3ème, devant Miller. Morbidelli P1 !! Pol Espargaro 6ème. Mas Johann l’en déloge.

Pole position de Morbidelli devant Quartararo, Rossi, Miller, Vinalès, Zarco, Pol, Mir, Petrucci, Binder, Nakagami, Oliveira. Place au classement.