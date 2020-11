MotoGP : le Team Français Tech3 en pole, une 1ère depuis…Zarco !

Cela faisait un moment qu’une machine du Team Tech3 ne s’était pas portée en tête, sur une grille de départ. En effet, il faut remonter jusqu’à la saison 2018, lorsque la structure tricolore exploitait des Yamaha et que Johann Zarco était en poste, pour débusquer une pole position. Mais grâce à Miguel Oliveira, cette période de disette est désormais derrière Hervé Poncharal.

MotoGP : Tech3 en pole position

Première pole position de l’histoire pour le Team Tech3, avec une KTM, au Grand-Prix du Portugal de MotoGP. Et c’est grâce à Miguel Oliveira, qui avait déjà offert à Hervé Poncharal sa première victoire dans la discipline reine -cette année- que cet exploit est devenu réel. Pour le pilote, c’est évidemment un moment très spécial, alors que le Grand-Prix du Portugal rejoignait in-extremis le calendrier modifié de cette saison 2020 perturbée.

« Ça fait vraiment du bien d’être en pole à la maison. J’ai l’impression que chaque fois que je fais de la moto sur cette piste, je profite de chaque tour et je pense que c’était la clé aujourd’hui pour bien performer. Bien sûr, lorsque vous vous amusez, les choses deviennent plus faciles. C’est bien de faire la première pole ici au Portugal et quand même, nous voulons finir fort demain et terminer le travail » a déclaré Miguel Oliveira, après les qualifications.

Rendez-vous tout à l’heure, 15H00, pour suivre le départ de la course, sur le circuit de Portimao.

source