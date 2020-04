MotoGP : les dirigeants ont tranché, avec un plan de sauvetage de la discipline

Décidément toujours prompt à réagir, durant cette difficile crise du COVID-19, la MotoGP a rendu un premier verdict, quant aux mesures fortes qui vont être mises en place. Ce dans le cadre de l’opération de survie de la catégorie reine du deux roues. Et en particulier, pour aider les écuries privées et/ou ne disposant pas de gros budgets à s’en sortir. Voici un condensé des choses qui ont été discutées mercredi dernier et annoncées dans la foulée.

La MotoGP prête à stagner !

C’est une mesure très forte que les pouvoirs sportifs (incluant la Dorna mais aussi, la FIM) ont voté, ces dernières heures. Ainsi, comme souhaité par la majeure partie des écuries, le développement de l’aéro, des châssis et des moteurs sera gelé durant toute la saison 2020. Et même, jusqu’à la première manche du championnat 2021, course comprise. En clair, les équipes devront utiliser, durant cette période, le matériel homologué le mois dernier.

Pour la campagne 2021, voici la décision rendue il y a quelques heures à peine (source : site officiel de la MotoGP) :

Tous les constructeurs devront débuter la saison 2021 avec les pièces homologuées en mars 2020. Après quoi des mises à jour pourront être effectuées conformément à la réglementation actuelle, à savoir : pas de nouvelle spécification moteur pour les constructeurs ne bénéficiant pas de concessions et pour tous, une évolution du package aérodynamique par pilote en cours de saison. Zarco rêve toujours de gagner en MotoGP et avec Ducati

Pour le premier événement 2021, les pilotes pourront choisir parmi les spécifications moteur et aérodynamiques homologuées par le constructeur en 2020.

