MotoGP : libres 2 (EL2), Ducati en feu, Zarco P5, Mir et Fabio non-qualifiés

Grand-Prix de Valencia 2020, FP1 – En MotoGP, c’est Jack Miller qui a réalisé le meilleur temps des essais libres 2, sur le circuit de Valence. Belle prestation de Johann Zarco, tandis que Fabio Quartararo ne parvient pas à décoller du fond de classement.

G.P de Valencia, libres 2, Fabio attendu au tournant

Dans la foulée des essais libres 2 du Grand-Prix de Formule 1 de Turquie, on enchaîne avec la MotoGP, à Valence. Ce matin, la séance a été dominée par Nakagami. Pour leur part, Johann Zarco et Fabio Quartararo se sont classés, respectivement, 6ème et 16ème. Evidemment, on espère une réaction du pilote Yamaha Petronas, ne serait-ce que pour que le tricolore puisse défendre ses chances de titre jusqu’au bout.

D’emblée, Morbidelli s’installe aux commandes de ces EL2. Petrucci est deuxième, suivi de Binder. Mais Zarco règle tout le monde ! Avant de s’incliner face à Mir. Le pilote Suzuki est déjà plus rapide que dans la matinée.Et alors qu’il était en tête dans les deux premiers secteurs, Johann se fait gêner par son grand ami, Pol Espargaro…Morbidelli coupe la ligne et passe Zarco, le voici deuxième. Et Johann Zarco en tête ! Le pilote Avintia est décidément à l’aise.

Tandis qu’Alex Marquez est au sol. Bagnaia améliore, il prend la 5ème place. Après 28 minutes de roulage, Zarco mène devant Mir, Morbidelli, Pol, Bagnaia, Rins, Petrucci, Crutchlow, Marquez, Vinalès, Dovizioso, Nakagami, Oliveira. Et à nouveau, Johann Zarco est le plus véloce des pilotes Ducati, de très loin. Reste à définir si le tricolore pourra maintenir le même niveau l’an prochain, avec une machine plus récente mais pas forcément plus facile à piloter.

Jack Miller revient dans le top dix, avec un huitième temps. Et alors que Johann est en tête, Fabio stagne en fond de classement. Situation terrible pour celui qui semblait incarner le nouveau patron de la MotoGP, en l’absence de Marc Marquez. Encore 20 minutes au compteur et c’est toujours une Ducati Avintia qui mène la danse. Et il réalise actuellement une simulation de course prometteuse.

MotoGP : chute du leader du championnat !

Nakagami en tête dans l’avant-dernier secteur. Meilleur temps, plus véloce que ce matin. Il était muni de gommes tendres. Fabio Quartararo se lance également. Mais il échoue à la 19ème place. Nouvelle chute pour Marquez. Troisième chute de cette séance dans la foulée, pour le leader du championnat cette-fois. De son côté, Johann Zarco reprend la piste, à environ 9 minutes de la fin de ces libres 2 MotoGP, à Valencia. Au cumulé, le Français est cinquième et qualifié, à ce stade de la journée.

Et il améliore, tout en restant deuxième. P Espargaro quatrième. Rins est aussi dans un bon tour et il coupe la ligne avec le 3ème chrono. Devant son coéquipier. Moins de deux minutes et de nombreux pilotes sont en amélioration. Dovizioso P3, devant Rins et Aleix Espargaro. Son frère remonte à la 2ème place. Bradl P8. Bagnaia deuxième ! Et Miller améliore dans tous les secteurs. C’est le meilleur temps ! Les Ducati sont en feu. Le drapeau à damier est passé.

Et à ce stade, Mir n’est pas qualifié ! Au même titre que Quartararo. Et aucun des deux pilotes n’est qualifié. Miller termine donc en tête devant Nakagami, Bagnaia, Pol et Zarco. Place au classement de cette séance.