MotoGP : libres 3 (EL3), Quartararo au sommet, Zarco P5 à Montmélo

MotoGP, Montmélo, FP3 – Belle séance des tricolores, à Barcelone, puisque Fabio Quartararo a réalisé le meilleur temps, devant Maverick Vinalès. Pour sa part, Johann Zarco prend la 5ème place. Nos deux Français sont donc qualifiés directement pour la Q2. En revanche, Dovizioso devra passer par la Q1.

Barcelone, MotoGP : les EL3

C’est certainement la séance la plus importante du week-end, en dehors des qualifications, car les chronos devraient tomber, lors de ces essais libres 3. Autant dire que pour Fabio Quartararo et Johann Zarco, tout sera à refaire ! Mais les deux hommes semblent disposer de la vitesse pour atteindre la Q2 d’emblée. Réponse dans moins de 45 minutes, puisque la séance est lancée, sur ce circuit de Barcelone-Montmélo.

Les pilotes se lancent sur une piste sèche, comme prévu. Et c’est Petrucci qui est le plus rapide, au lancement de cette séance. Il devance Vinalès, Smith, Rins et Binder. Mais tout cela va rapidement évoluer. Mais le leader améliore encore, au même titre que son dauphin. Nakagami grimpe au 4e rang, derrière Smith, lui aussi en progrès. Maverick prend finalement les commandes sur un nouveau tour lancé. Puis Binder s’intercale entre lui et la Ducati. Fabio est 5ème, Johann 20ème.

Mais Quartararo progresse et récupère le leadership ! Johann s’améliore, il prend la 15e place, puis la 13ème. Il est toujours qualifié. De son côté, Joan Mir se rapproche du leader, en signant le deuxième temps. Pol Espargaro est P4. Zarco reprend la piste, avec un pneu tendre rodé, à l’arrière. Il reste un peu moins d’une demi-heure dans ces el3. Fabio mène toujours la meute suivi de Mir, Vinalès, Pol, Morbidelli, Binder, Petrucci, Smith, Nakagami, Crutchlow, Bagnaia, Miller.

Pour l’heure, les temps de la veille ne sont pas encore tombés. Pour Dovizioso, non-qualifié pour le moment, cette séance ne se déroule pas idéalement. Il améliore toutefois et prend la 13ème place. Alors que Lecuona chute, à un peu plus de 21 minutes du terme de ces EL3. Nouvelle chute et cette-fois, c’est Aleix Espargaro, toujours dans le virage no5 du tracé de Montmélo. Fabio Quartararo est en piste et en amélioration dans le second secteur. Et le tricolore fait mieux pour près de 6 dixièmes, c’est le nouveau record du week-end !

Spectacular from @ValeYellow46! 🙌 Not the fastest way through Turn 10, but it’s certainly cool to watch!!! 🔥#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/qoROVKLCJ1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 26, 2020

Ainsi, les pilotes devraient pouvoir améliorer les chronos fixés la veille. Ce qui veut dire que les dix qualifiés provisoires ne le sont peut-être plus pour longtemps. Nakagami passe la ligne et c’est la P2 ! Johann Zarco est lancé mais le pilote Avintia coupe son effort après un troisième secteur loupé. Il est toujours quatrième au cumulé. Derrière Pol Espargaro, qui a également amélioré sa marque de la veille. Puis la KTM prend les commandes de la séance ! Il est désormais le plus véloce du week-end.

Dovizioso non-qualifié, Zarco et Quarta passent !

Il reste encore 11 minutes dans cette séance et Petrucci se pré-qualifie progressivement en prenant la dixième place, devant Rossi, qui sort de la Q2. Son coéquipier échoue au 11ème rang des chronos cumulés. Amélioration de Mir, 4ème au cumulé, devant Zarco, qui rétrograde encore. Pour sa part, Miller accède la sixième place. Son coéquipier, Bagnaia, se qualifie aussi, en devançant légèrement Johann. Néanmoins, la séance est loin d’être terminée.

Meilleur temps pour Vinalès ! Rossi passe aussi, 5ème chrono cumulé, provisoire. Chute de Nakagami. Pendant que Maverick améliore encore, au contraire de Valentino. Et encore une chute, pour Crutchlow maintenant. Moins de trois minutes dans cette séance. Zarco améliore, il signe le 5ème chrono. Son compatriote est aussi en piste et c’est le 2e temps. A moins de 30 secondes de la fin, les deux tricolores sont qualifiés pour la Q2.

C’est le drapeau à damier et sous ce dernier, Johann prend la 3ème place, c’est la qualification directe ! Rossi fait un peu mieux et s’invite au 3e rang à son tour. Alors que Fabio prend la tête ! Oliveira 3ème, devant Petrucci. Car le temps de Valentino a été annulé.

Le classement