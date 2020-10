MotoGP : libres 3 (EL3), Quartararo intraitable, Zarco P7 et qualifié

MotoGP, France, FP3 – Nos deux Français se sont qualifiés directement pour la Q2 du Grand-Prix de France de MotoGP, à l’issue d’une séance libres 3 marquée par de nombreuses chutes.

MotoGP, Grand-Prix de France : retour du soleil

C’est sur une piste entièrement sèche avec, même, du soleil, que débutent les essais libres 3 du Grand-prix de France de MotoGP, édition 2020. Une aubaine pour les nombreux cadors de la discipline, qui ne sont toujours pas qualifiés. A l’image de Quartararo, Rossi ou encore, de Dovizioso, entre autres. C’est parti pour cette ultime opportunité du week-end, au Mans, en vue de décrocher une qualification directe pour la Q2.

La pit-lane s’ouvre aux pilotes, sur ce tracé du Mans. C’est parti ! Et Quartararo améliore d’entrée et passe provisoirement en Q2 avec le troisième chrono. Ce qui sort Zarco du top dix. Chute pour Rins. Rossi 6ème, Dovi 10ème. Mir et Rins sont 7e et 8e. Fabio dans un second tour…pour le meilleur temps ! Morbidelli est troisième au cumulé, devant Vinalès et Rossi. Les Yamaha sont à la fête, comme attendu.

Zarco passe la ligne, huitième temps pour la Ducati. Puis Dovizioso améliore et revient au 4e rang. Tandis que Pol prend la tête ! Cependant, Quartararo le bat presque instantanément ! Au tour de Morbidelli, qui rejoint son coéquipier pour assurer un doublé provisoire au Team Petronas. Alex Marquez signe le 4e chrono. Il devance Petrucci et Crutchlow. Chute de Marquez. Tandis que Fabio améliore encore sa propre marque. Petrucci prend la 5ème place. Johann est à nouveau en dehors du top dix.

Il reste moins de 33 minutes dans cette séance. Pol P4, Nakagami juste derrière alors que Morbidelli prend les commandes. Mais son coéquipier le repasse de suite. Et il est à nouveau en amélioration dans un nouveau tour rapide. Profitons d’une période d’accalmie pour procéder à un point classement. Quartararo devance Morbidelli, Vinalès, Pol Espargaro, Nakagami, Marquez, Petrucci, Rossi, Crutchlow, Miller, Dovizioso, Aleix Espargaro, Zarco, Oliveira, Bagnaia, Lecuona, Mir, Rabat, Smith.

Ducati dans le match, face à Yamaha

Et Dovizioso P2 ! Jolie progression pour l’Italien. Rins est de retour en piste, il prend la 7ème place provisoire. Puis son coéquipier améliore également, Mir passe 6ème. Rabat 15ème. Et désormais devant Zarco. Morbidelli en tête, à nouveau ! Il devance désormais Joan Mir. Johann en amélioration mais le Français échoue au 12ème rang. Il se relance et entre tout juste dans le top dix. Autre progression, pour Valentino, qui s’offre le top 5. Pol 4ème avec la KTM. Les places seront chères pour la Q2 directe.

Rossi, Miller et Mir au sol !

Le no22 déboule sur la ligne d’arrivée…et passe en tête ! Rossi maintenant 4ème, après une nouvelle amélioration. Et Miller revient dans la course, il est second de ces libres 3. Restent 9 minutes. Oliveira prend la 5ème place. Mais son chrono sera annulé…Vinalès troisième. P Espargaro 4e. Et chute de Miller ! Zarco 9ème puis chute de Rossi. Moins de 4 minutes à courir. Tito Tabat 10ème ! Surprenant ! Encore une chute, pour Mir ! Quelle fin de séance.

Crutchlow 3ème. Morbidelli P2, Oliveira P5. Zarco est 12e désormais. Il ne reste que quelques secondes. Sous le drapeau à damier, Johann Zarco 6ème ! Il se qualifie ! Bradl au sol. Nos deux tricolores sont qualifiés. Quartararo reste en tête. Place au classement.