MotoGP : Libres 4 (EL4), Marquez pour 1 millième, Quartararo dans le top10

Marc Marquez termine en tête des essais libres 4 MotoGP du Grand Prix d’Espagne. Quartararo est 10e, Zarco 12e, juste avant les qualifications.

Comme en essais libres 3 ce matin, le soleil brille dans le ciel de Jerez. De quoi chauffer la piste, au début de cette quatrième session d’essais libres MotoGP. Juste avant les qualifications, les pilotes s’élancent pour 30 ultimes minutes de tests sur le circuit espagnol.

Maverick Vinales est le premier à se placer en tête, en 1’38 »256. Il devance Johann Zarco, après un tour. Rappelons que le record du circuit a été battu ce samedi matin, par Fabio Quartararo, en 1’36 »806. La plupart des pilotes sont en pneu dur à l’avant, avec un tendre à l’arrière. Seuls les pilotes officiels Yamaha, Rossi et Vinales utilisent une gomme tendre à l’avant. Jack Miller a pour sa part choisi un medium à l’arrière, pour ce premier run.

À quelques minutes des qualifications, le plus important pour les pilotes est de ne pas chuter. Il s’agit donc de ne pas prendre de risques, pour conserver une machine en bon état. Un point qu’oublie peut-être légèrement Tito Rabat en ce début de session. L’Espagnol, au ralenti, chute dans le dernier virage. Un accident sans gravité, mais qui ne met clairement pas en confiance.

Dans le même temps, Marc Marquez prend le meilleur chrono en 1’37 »837. L’Espagnol enchaîne les tours en 1’38 »0. Image sympathique, son frère tente de le suivre, sur la piste. On travaille en équipe et en famille, chez Honda. Johann Zarco semble également avoir un bon rythme. Il tient le 9e rang, à ce moment.

Après ces premières minutes pleines d’améliorations, la séance prend un tour plus calme. Maverick Vinales s’installe toutefois au deuxième rang, un petit millième derrière Marc Marquez. De nombreux pilotes enchaînent les tours, à l’image de Johann Zarco, toujours 10e. Franco Morbidelli fait de même. La situation est différente du côté de Valentino Rossi, au box pour changer quelques réglages.

Le classement n’évolue plus beaucoup jusqu’au drapeau à damiers. Marc Marquez termine donc en tête, un millième de seconde devant Maverick Vinales. Joan Mir est troisième, devant un Jack Miller remonté dans les derniers instants. Place aux qualifications, dès 14h10 !

Hard on the anchors! 🛑@mvkoficial12 is just 0.001s behind @marcmarquez93 at the top of the times! ⚔️#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/vt7TARREp5

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 18, 2020