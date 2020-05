MotoGP : Lorenzo croit fermement aux victoires futures de Rossi

Traversant une véritable période blanche sur le podium mais surtout, sur la plus haute marche du podium, Valentino Rossi conserve le soutien de nombre de fans. A commencer par sa propre équipe et le nouvel arrivant et ex-grand rival, Jorge Lorenzo. En effet, le pilote d’essai de Yamaha estime que The Doctor a toujours la capacité de gagner des courses en MotoGP.

Valentino Rossi conserve la confiance de son ex-coéquipier

Relayée par le site officiel de la MotoGP, cette interview de Jorge Lorenzo par DAZN montre à quel point le Majorquin est impliqué dans le Team Yamaha officiel. En effet, l’ex-pilote Ducati et Honda est persuadé que si Valentino Rossi parvient à retrouver de bonnes sensations, il sera à nouveau capable de gagner des Grand-Prix dans la catégorie reine :

« S’il éprouve de meilleures sensations comparé à l’an passé, en toute sincérité je pense qu’il pourrait grandement améliorer ses résultats et regagner des courses. J’y crois fermement« . Par ailleurs, l’Espagnol est revenu sur la cohabitation difficile entre les deux hommes chez Yamaha, par le passé : « C’est vrai que Valentino a toujours eu un énorme poids médiatique et ça a été assez clair en 2015. Mais ça n’est pas la principale raison qui m’a poussé à partir sur le moment, souligne-t-il, en référence à ce transfert chez Ducati. Ça faisait neuf ans que je courais pour cette marque… J’avais besoin de quelque chose qui me maintienne motivé. Certes, si j’avais continué chez Yamaha, je me serais sans doute moins blessé, j’aurais obtenu plus de victoires, mes résultats auraient été meilleurs. Ceci étant, je ne regrette en rien ce choix« .

Reste maintenant à définir si Jorge Lorenzo reviendra ou non en Grand-Prix. Sachant que la wild-car dont il devait disposer cette saison a finalement été annulée, du fait de récentes mesures décidées par la DORNA…