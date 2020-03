MotoGP : Lorenzo n’exclut pas un retour à plein temps…

Ne jamais dire jamais…Car nombreux sont les pilotes qui, après avoir annoncé/prix leur retraite, sont finalement revenus en compétition. Le phénomène de manque, sans doute. C’est probablement pour cette raison que Jorge Lorenzo n’écart pas complètement la perspective de revenir en MotoGP, au-delà de la wild-card qu’il est supposé utilisé chez Yamaha, en Espagne, à condition que la course ait lieu.

MotoGP : Lorenzo, un retraité…qui y pense (toujours) en se rasant !

C’est par le biais d’un média italien que le pilote espagnol s’est exprimé sur le sujet d’un retour officiel en MotoGP. Une intervention quasi-obligatoire, compte-tenu de la ferveur de ses fans, qui espèrent le revoir à temps complet au guidon d’une deux roues.

« Il est certain qu’avoir des champions sur la grille est une bonne chose pour le spectacle et pour l’intérêt du public. Mais vous savez que j’ai pris une décision en novembre et ce choix est définitif à 98%. Même si dans la vie tout peut arriver et nous, êtres humains, changeons d’avis continuellement… Tout peut arriver, mais en ce moment mon choix est celui-là. »

« Disons que 100% de mes fans voudraient que je revienne, parce qu’ils ont commencé à aimer la moto grâce à moi et à la passion que je leur ai transmise. Pour être sincère, il y a en a d’autres qui sont heureux de me voir heureux en ce moment. C’est un choix presque définitif et puis vous avez d’autres pilotes à admirer et à encourager…Aujourd’hui, ma décision est prise, mais si vraiment il devait y avoir cette possibilité unique, lointaine, alors il est naturel que je ne puisse revenir qu’avec une Yamaha. Cette place, il faut donc la prendre en considération »

En clair, même s’il ne veut pas se déclarer prétendant à un guidon chez Yamaha, si une proposition de la part du Team officiel venait à lui être faite, il la prendrait en considération. Néanmoins, Jorge attendra sans doute de voir à quel point sa pointe de vitesse est restée intacte (ou pas) en effectuant quelques wild-cars pour sa nouvelle équipe. Un « test » grandeur nature, peut-être, donc…