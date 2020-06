MotoGP : Lorenzo soulagé de pas courir cette année

Pour Jorge Lorenzo, l’annonce de l’annulation des wild-card en MotoGP, cette saison, a d’abord eu l’effet d’un crève-coeur. Car le pilote d’essais du Team officiel Yamaha espérait vraiment pouvoir courir à nouveau cette année. Qui plus est au guidon d’une machine qui lui convient mieux que n’importe quelle autre, si l’on se fie à ses résultats en carrière.

Jorge Lorenzo craignait un pige sans test préalable

Toutefois, après réflexion, le pilote ibérique s’est dit « soulagé » de ne pas avoir à courir en Espagne, chez lui, pour une pige sans préparation préalable. Oui car Jorge, aussi retraité soit-il, y pense toujours en se rasant. Il ne s’en cache d’ailleurs plus, bien que personne ne lui ait encore téléphoné dans le but de lui offrir un guidon gagnant.

« Ils ont décidé qu’il n’y aurait pas de wildcards cette année. D’un côté, je suis déçu car je voulais vraiment disputer cette course, mais d’un autre côté je suis aussi un peu soulagé, car sans aucun test préalable je ne pense pas que j’aurais été très compétitif. Selon moi, ça n’aurait pas été une bonne idée. Alors bien évidemment je suis triste, mais si c’était pour le faire sans même s’y être préparé, ça n’est pas plus mal« .

Puis, Lorenzo s’exprime sur son hypothétique prochaine séance, au guidon de la Yamaha, via le site officiel de la MotoGP : « Pour le moment, nous devons voir quand et où serait le prochain test, précise-t-il. Yamaha est en train d’étudier ça. KTM a récemment roulé à Spielberg, donc j’espère qu’on pourra en faire de même prochainement, que ça soit à Motegi ou sur un autre circuit. Je trépigne d’impatience car j’avais vraiment passé un bon moment à Sepang, avec la moto et mon team« .

L’ibérique s’attend donc à un possible test avec Yamaha sur le circuit de Motegi, prochainement. Sachant que l’heure tourne, tandis que le championnat devrait reprendre en juillet prochain…

