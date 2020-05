MotoGP : Marc Marquez ne dit pas non à Ducati, pour le futur…

« J’ai 27 ans, un contrat de quatre ans. J’ai entendu des gens dire que j’aurais dû changer de moto, mais j’ai décidé de suivre mon cœur. Honda m’a donné l’opportunité d’accéder au MotoGP et de gagner. J’ai entendu Ducati, ils m’ont demandé des informations, mais j’ai préféré le projet de Honda sur le plan sportif, ajoute-t-il. Pour le moment je dis non, mais dans le futur qui sait ?! »

Marc Marquez ouvre donc la porte à un autre challenge, à l’issue de son contrat de quatre ans avec Honda. D’ailleurs, pour entrer un peu plus dans la légende de la MotoGP, l’intéressé aura sans doute besoin de gagner « ailleurs ». Et à priori, gagner avec Ducati, qui ne s’est plus imposé en championnat du monde depuis de longues années ne serait pas pour lui déplaire. Reste à savoir si, entre-temps, quelqu’un d’autre sera capable de rendre à l’équipe transalpine ses lettres de noblesses…