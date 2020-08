MotoGP : Marc Marquez opéré une 2ème fois, le GP de Brno compromis ?

Alors que, il y a quelques heures, tout portait encore à croire que Marc Marquez participerait au Grand-Prix de République Tchèque, ce week-end à Brno, le champion en titre de MotoGP pourrait finalement louper cette manche également. En effet, l’Espagnol a été opéré une seconde fois de son bras cette semaine. Une opération chirurgicale qui devrait contraindre le pilote Honda Repsol à un repos forcé de plusieurs jours.

Marc Marquez remplacé…ou pas ?

Une information qui devra être confirmée officiellement ces prochaines heures. Toujours est-il que si cela venait à être officialisé, se poserait à nouveau la question de son remplacement, aux côtés d’Alex Marquez. Car Stefan Bradl demeure le pilote de réserve de l’équipe et sa présence dans l’écurie japonaise à Brno serait sans doute précieuse, dans le but de récolter des données, dans l’optique du développement.

« Marc Marquez a été opéré il y a 13 jours et il est retourné aujourd’hui au bloc opératoire. La première opération a été un succès, mais ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est à ce que la plaque soit insuffisante. Une accumulation de stress dans la zone opérée a endommagé la plaque. La plaque en titane a donc été retirée aujourd’hui et remplacée par une nouvelle fixation. Le pilote n’a pas ressenti de douleur pendant cette période. Il a toujours suivi les conseils médicaux qui lui ont été donnés et les sensations de son corps. Malheureusement, un stress excessif a été à l’origine de ce problème. Nous devons maintenant attendre 48 heures pour déterminer ce que seront ses délais de récupération », a déclaré le DR Mir.

Attendons donc que le team HRC communique sur le sujet.

