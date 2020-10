MotoGP : Morbidelli domine la course, Zarco fait top5 !

Dominateur, Franco Morbidelli remporte le Grand Prix MotoGP de Teruel. Johann Zarco accroche le top5 devant Fabio Quartararo, 8e.

Une semaine après le Grand Prix d’Aragon, Takaaki Nakagami est en pole position sur le Motorland d’Aragon, pour l’épreuve de Teruel cette fois. Il devance Franco Morbidelli et Alex Rins. Johann Zarco occupe la 5e place sur la grille, suivi par Fabio Quartararo. Le Niçois est en pneu médium à l’arrière, alors que la plupart de ses concurrents sont en tendre.

À l’extinction des feux, Takaaki Nakagami réussit un excellent envol. Le Japonais mène les premiers virages mais chute dès la cinquième courbe ! Brad Binder et Jack Miller sont aussi au tapis dans ce premier tour. Franco Morbidelli récupère donc le commandement devant Alex Rins et Johann Zarco. Fabio Quartararo occupe le 6e rang, déjà dépassé par Joan Mir qui partait pourtant 12e.

Les Français résistent

De partout, la situation se stabilise alors. Deux hommes animent toutefois le peloton, il s’agit de Joan Mir et Alex Marquez. Le duo se suit, dépasse plusieurs pilotes et remonte sur Johann Zarco pour le podium. Fabio Quartararo est aussi sous pression de Pol Espargaro, Miguel Oliveira ou encore Cal Crutchlow.

Les deux hommes résistent bien mais ne peuvent conserver leur place jusqu’au bout. Joan Mir et Alex Marquez dépassent ainsi Johann Zarco, tandis que Pol Espargaro se débarrasse de Fabio Quartararo. Les tricolores sont respectivement 5e et 8e, à la moitié des 23 tours de cette course.

Alors que Quartararo se bat pour conserver sa 8e place, le Français profite de la chute d’Alex Marquez. Un peu large à l’entrée du virage 2, l’officiel Honda perd l’avant. Il ne se blesse pas mais le coup au mental est dur, après ses deux podiums consécutifs.

Le show Morbidelli

On l’oublierait presque tant il se fait discret, mais Franco Morbidelli domine cette course de main de maître depuis le premier tour. L’Italien, déjà vainqueur à Misano cette saison, possède un avantage infime sur Alex Rins. Mais l’Espagnol n’est pas inquiétant et perd même du temps dans les derniers tours.

Franco Morbidelli garde finalement la tête jusqu’au bout et décroche son deuxième succès en 2020. Il s’agit de la cinquième victoire de l’équipe Petronas SRT cette saison. Les Suzuki d’Alex Rins et Joan Mir complètent le podium, devant Pol Espargaro et Johann Zarco. Après une belle qualification, le Cannois réalise une excellente prestation au 5e rang. D’autant que les Ducati officielles de Danilo Petrucci et Andrea Dovizioso ne sont respectivement que 10e et 13e.

Toujours en difficulté sur ce tracé, Fabio Quartararo conclut au 8e rang. Au terme de ces deux courses, le tricolore accuse désormais 14 points de retard au championnat sur Joan Mir. On note l’abandon d’Aleix Espargaro sur problème technique dans les derniers tours. Dommage, le pilote Aprilia était solidement accroché au top10.

Rendez-vous le 8 novembre pour la douzième épreuve de ce championnat MotoGP, à Valence.

Le classement du Grand Prix MotoGP de Teruel

Morbidelli Rins Mir P.Espargaro Zarco Oliveira Vinales Quartararo Lecuona Petrucci Crutchlow Bradl Dovizioso Rabat Smith