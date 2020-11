MotoGP : Morbidelli intouchable, Mir champion, Zarco et Quartararo out

G.P de Valence 2020 – Joan Mir fait donc son entrée dans le palmarès du championnat du monde de MotoGP ! Bien aidé par la chute de Fabio Quartararo, le pilote Suzuki a assuré pour coiffer sa première couronne. Vainqueur de la course, Morbidelli remonte au 2e rang du classement général.

MotoGP, Valencia : le départ

Piste sèche, comme prévu, en Espagne, dans la région de Valencia. Après un warm-up dominé par Franco Morbidelli, le pilote Yamaha Petronas est logiquement favori. Il s’élancera en pole position dans quelques instants, devant Jack Miller, Takaaki Nakagami et Johann Zarco. Ce dernier vise d’ailleurs le podium. Mais bien sûr, tous les yeux seront rivés vers Joan Mir, qui pourrait décrocher son premier sacre d’ici moins d’une heure. Fabio Quartararo sera-t-il capable de réagir, même si sa cause parait perdue ? Réponse sous peu.

Mise en grille de l’ensemble des pilotes sur ce tracé Ricardo Tormo. Les deux verts s’éteignent, c’est le coup d’envoi du Grand-Prix de Valencia de MotoGP ! En pole, Morbidelli s’envole bien mais Miller le passe ! Avant de sorti au large…Déjà terminé pour Quartararo, qui a tiré tout droit alors qu’il bataillait avec Mir. Zarco a à nouveau perdu de deux places, comme le week-end dernier. Morbidelli en tête, donc, devant Mller, Pol, Nakagami, Oliveira, Zarco, Rins, Aleix, Binder, Mir, Bagnaia, Dovizioso, Vinalès, Rossi et Marquez. Fabio est 19ème.

C’est terminé pour Zarco et Quartararo !

Quartararo déborde Bradl, Binder s’offre l’Aprilia d’Espargaro. Puis il enchaîne avec Petrucci. Le voilà 17ème à 25 tours du but. Fabio 16ème, après une manoeuvre réussie sur Marquez. Tandis qu’Oliveira déborde Nakagami. Chute de Johann Zarco ! Il venait de repasser Rins. Voilà qui met son compatriote dans le top 15. Marquez repasse le dernier tricolore encore en piste. Qui est maintenant 18ème, après une nouvelle erreur…

Avertissement pour Nakagami, qui ne doit plus dépasser les limites de la piste. Il est en difficulté face à Rins. Quartararo au sol ! C’est terminé. Boulevard pour Joan Mir. Tandis que le tricolore va même quitter le podium provisoire du championnat. Et s’en est terminé de ses chances de titre. Attaque de Nakagami sur Oliveira et ça passe ! Rins passe à son tour. Puis Mir s’occupe du cas d’Aleix Espargaro. Il est huitième de cette course.

Devant, Morbidelli déroule mais Miller s’accroche. Aussi, à 10 tours du but, Jack signe le meilleur tour et revient sur le leader. Tandis que Nakagami se rapproche de Pol. Dans l même laps de temps, Dovi déborde Aleix. Takaaki attaque Espargaro, passe…et chute ! Nous sommes à 6 tours du but. Miller est maintenant tout près du meneur de ce Grand-Prix de Valence de MotoGP ! Allons-nous assister au succès d’un dixième pilote, cette saison ? Ce serait un record absolu…

Dernier tour, Miller passe mais se fait reprendre !! Puis la Ducati récidive…et plie encore ! Morbidelli toujours aux commandes. Victoire du pilote Yamaha ! Miller deuxième, Pol Espargaro 3ème. Joan Mir est champion du monde !!

Le classement